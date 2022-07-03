أحمد عمر يقود سلة الشارقة

المصدر: (الشارقة -- ياسر قاسم)

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تعاقدت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، مع المدرب المصري أحمد عمر، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة، في الموسم الجديد، خلفاً للمدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم.

ويمتلك أحمد عمر، سيرة ذاتية متميزة، تمتد 17 عاماً في دوري السلة بالإمارات، ويتمتع بخبرة كبيرة، ومعرفة تامة بلاعبي الأندية، حيث سبق له قيادة أندية القمة، ومنها الوصل والنصر، وكانت آخر تجاربه مع شباب الأهلي، الذي حصد معه ثلاثية الموسم الماضي، بالإضافة لتحقيقه العديد من الإنجازات والألقاب المحلية والخارجية مع الأندية.

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