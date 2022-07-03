الاتحاد العربي لكرة السلة يكثف اتصالاته مع "فيبا" لاعتماد بطولاته دولياً

المصدر: وام

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فتح الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة اللواء م إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، قنوات اتصال جديدة مع الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" بهدف اعتماد بطولاته ضمن الأجندة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها البطولات العربية لكرة السلة في السنوات الأخيرة وخاصة خلال جائحة فيروس "كورونا"، التي لم توقف النشاط العربي سواء على مستوى البطولات أو الدورات الإدارية والتدريبية والتحكيمية.

وأكد العميد عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي للسلة أن الجائحة، التي أثرت على النشاط الرياضي في العالم كله، لم توقف النشاط العربي لكرة السلة ما جعل الاتحاد في طليعة الاتحادات الرياضية النشطة بشهادة الاتحاد الدولي للعبة، وهو ما شجع الاتحاد العربي على السعي لاعتماد بطولاته دولياً.

وقال " يركز اللواء م إسماعيل القرقاوي على هذا الجانب وطلب تكثيف الاتصالات مع الاتحاد الدولي لاعتماد بطولاته رسمياً ضمن الأجندة الدولية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية في فبراير الماضي بدبي".

وأشار الأمين العام إلى أن موقع الاتحاد العربي اعتمد اللغة الإنجليزية كلغة أساسية إلى جانب العربية ليكون الاتحاد الدولي على اطلاع بالبطولات والدراسات والدورات التي ينظمها الاتحاد تمهيدا لاعتماد تلك البطولات دوليا.

وفي سياق متصل ، قرر الاتحاد العربي إطلاق نشاطه في الموسم الرياضي الجديد، بإقامة البطولة العربية للشباب في القاهرة، من 14 إلى 22 يوليو الحالي بمشاركة 7 منتخبات هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر والجزائر وليبيا ومصر.

وتعد البطولة فرصة طيبة لمنتخب الإمارات استعدادا لبطولة الخليج للناشئين في أغسطس المقبل بالإمارات.

وتتضمن أجندة الاتحاد العربي للفترة المقبلة، بطولة الأندية العربية للسيدات في تونس من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل، ونظيرتها للرجال في الكويت من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل، والبطولة العربية لمنتخبات السيدات بالمغرب، ونظيرتها للرجال في تونس مطلع فبراير 2023 .

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