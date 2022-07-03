سعيد بن طحنون يشهد إحتفالية العين باليوم العالمي لليوغا

المصدر: وام

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شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، فعالية اليوم العالمي الثامن لليوغا 2022، التي أقيمت في حديقة الجاهلي بمدينة العين أمس بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى الدولة، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والثقافات.

وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان " يسعدني المشاركة معكم في اليوم العالمي لليوغا، واتقدم بجزيل الشكر للقنصلية الهندية على تنظيم الفعالية لنحتفي سوياً باليوم العالمي الثامن لليوغا في الإمارات بلد التعايش والتعاون".

وأعرب معاليه عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الكبيرة التي تشهد مشاركة واسعة من سكان مدينة العين، بمختلف فئاتهم وجنسياتهم، حيث من المعروف أن اليوغا تعد من الرياضات التي ترتبط بالسلام والأمان الداخلي للإنسان.

وتضمنت الفعاليه أداء اليوغا العام بمشاركة حوالي 1500 فرد من دول وجنسيات مختلفة من الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والفلبين وبنغلاديش ومصر ولبنان وسريلانكا وباكستان ونيبال ودول أخرى، وشارك سبعة مدربين يوغا يمثلون مجموعات يوغا مختلفة في الدولة.

وتضمنت كل جلسة يوغا طفلًا خبيرًا في اليوغا أظهر مرونة العمر لمتابعة ممارسة اليوغا وتضمن الأداء تمارين التنفس ، وتحية الشمس، والتأمل، ويوغا الإنصهار - رقصة يؤديها الأطفال ،وعرضت جوانب أخرى لليوغا، وتمارين مختلفة.

وقال الدكتور نيل كمال جوشي ، السكرتير المشترك للفريق المركزي لمنتدى الشعب الهندي "IPF" في الإمارات إن اليوغا هي من الكنوز التراثية الهندية المعرفية فهي تجسد الوحدة بين العقل والجسد والفكر والعمل وضبط النفس والانجاز واليوغا تجسد التناغم بين الانسان والطبيعة. أصبحت اليوغا أقوى أداة لتوحيد الأفراد بلا حدود".

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