الفرنسية كورنيه تطيح بالبولندية شواتيك في مفاجأة كبيرة ببطولة ويمبلدون

المصدر: وام

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عرقلت لاعبة التنس الفرنسية أليز كورنيه الانطلاقة المميزة للبولندية أليز كورنيه في الموسم الحالي وأطاحت بها مبكرا من بطولة إنجلترا المفتوحة "ويمبلدون" بالفوز عليها 6-4 و6-2 اليوم "السبت" في الدور الثالث للبطولة.

وتأهلت كورنيه إلى الدور الرابع "دور الـ16" في ويمبلدون للمرة الأولى منذ 2014 بعدما قدمت أداء رائعا على مدار المباراة وحققت المفاجأة في مواجهة شواتيك المصنفة الأولى على العالم والمصنفة الأولى للبطولة.

وكان الفوز اليوم هو الأول لكورنيه على أي لاعبة تتصدر التصنيف العالمي للمحترفات في نفس التوقيت منذ فوزها 1-6 و6 -3 و6-4 على الأمريكية سيرينا وليامز في الدور الثالث ببطولة ويمبلدون بالذات في 2014 .

ومنيت اللاعبة البولندية بالهزيمة اليوم بعد 37 انتصارا متتاليا منذ فبراير الماضي.

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