شيخة الخاطري أول إماراتية تنال شهادة تحكيم القوس والسهم القاري

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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نالت الإماراتية شيخة محمد الخاطري، الاعتراف القاري من قبل الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم، بوصفها حكماً معترفاً به، بعد اجتيازها دورة التحكيم القاري 2022، والتي نظمها الاتحاد الآسيوي للعبة، لأول مرة في المنطقة، واستضافها اتحاد الإمارات للقوس والسهم، خلال الفترة ما بين 11 إلى 13 يونيو الماضي، بمشاركة 55 حكماً وحكمة من 16 دولة على مستوى آسيا، بجانب مجموعة من الحكام المنتسبين إلى قارة أفريقيا.

الاعتراف القاري

وقالت شيخة محمد الخاطري، أن الحصول على الاعتراف القاري في مجال تحكيم القوس والسهم، كان حلماً تحقق بدعم ومساندة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وبتشجيع من الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، الذي يشجع أبناء وبنات دولة الإمارات، للانضمام لهذه اللعبة.

لاعبة جوجيتسو

وكشفت الخاطري أنها لم تمارس لعبة القوس والسهم من قبل، لكن تحدي استكشاف معرفة اللعبة، والانضمام لها، دفعها للمشاركة في دورة التحكيم القاري 2022، مشيرة إلى أنها لاعبة جوجيتسو، وحاصلة على الحزام الأزرق في اللعبة، ورئيس فريق الجوجيتسو في رأس الخيمة، لكن التحدي الجديد دفعها لمضاعفة جهودها، والحصول على الاعتراف القاري في تحكيم القوس والسهم.

دعم ومساندة

وأكدت الخاطري أنها، وبدعم من الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، تعمل على تأسيس فريق للقوس والسهم في إمارة رأس الخيمة.

فريق جديد

وتدعو الخاطري أبناء وبنات رأس الخيمة، للمشاركة في الفريق، والتحديات المقبلة، لأن الرياضة والانضمام إلى حكام القوس والسهم، أن يضيف للمشارك الكثير، خاصة أن قوانين اللعبة في تطور مستمر، وهو ما يجعل الحكم في حالة متابعة مستمرة، لملاحقة آخر التطورات، وبالتالي، مضاعفة معلوماته وخبراته الرياضية.

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