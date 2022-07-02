برعاية محمد بن حمد الشرقي.. انطلاقة قوية لبطولة الفجيرة الدولية للجوجيتسو

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة انطلقت اليوم /السبت/ منافسات بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

وتشهد البطولة مشاركة 800 لاعب و لاعبة من 50 دولة حول العالم، وتميزت منافسات اليوم الأول التي أقيمت على سبعة أبسطة بأداء رفيع ومستويات متميزة وتألق لافت لمجموعة من المواهب الصاعدة، علما بأنها تم تخصيصها لفئات الشباب والناشئين والأساتذة الذين أبدوا جاهزية عالية، ورغبة قوية في اعتلاء منصة التتويج، بما ساهم في امتاع الجماهير التي احتشدت في المدرجات.

و تدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو و تمنح للفائز بالمركز الأول في كل فئة 600 نقطة تصنيفية.

حضر منافسات اليوم الأول كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

وفي إطار التعاون المستمر بين وزارة الداخلية واتحاد الإمارات للجوجيتسو و على هامش البطولة نظمّ مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ورشة توعوية حول حماية حقوق الطفل وأثر ذلك على صون مكتسبات المجتمع، حضرها عدد من المسؤولين والإداريين في الاتحاد.

تعتبر بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو ثالث جولات بطولة رابطة أبوظبي التي تتكون من 5 جولات تقام في مناطق مختلفة من الدولة.

وأسفرت منافسات اليوم الأول من البطولة عن فوز أكاديمية كوماندو جروب بالمركز الأول، فيما حلت أكاديمية A.F.N.T في مركز الوصيف، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وعلى صعيد الدول احتلت الإمارات المركز الأول متفوقة على كولومبيا التي حلت وصيفة، والبرازيل في المركز الثالث.

وتسلّم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي درعين تذكاريين من اتحاد الإمارات للجوجيتسو ونادي الفجيرة للفنون القتالية تقديرا لحرصه الدائم على حضور بطولات الجوجيتسو وغيرها من بطولات الفنون القتالية، ومساهمته في تسليط الضوء على ريادة الدولة عالميا في هذا النوع من الرياضات ذات الشعبية المتنامية.

و قال معاليه إن دولة الإمارات تواصل تفوقها وترسيخ مكانتها موطنا للجوجيتسو، وأن المشهد الذي ارتسم اليوم في مجمع زايد الرياضي والتفاعل الجماهيري الكبير مع المنافسات خير دليل على تميز الدولة في استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات والبطولات الرياضية.

و أثنى معاليه على دور اتحاد الإمارات للجوجيتسو وجهوده الحثيثة في توسيع انتشار رياضة الجوجيتسو وإفساح المجال للمشاركة أمام أكبر عدد ممكن من عشاق الرياضة وعلى امتداد الدولة ونوّه بالدعم الكبير للقيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين وعلى رأسها لعبة الجوجيتسو بما ساهم في وصولها إلى كل بيت، لافتا إلى أن المستقبل يبدو أكثر إشراقا.

وتقدم سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه لرياضة الجوجيتسو، والذي كان أكبر ضمانة لنجاح البطولة وتحقيق أهدافها، منوها إلى أن دعم القيادة الرشيدة للعبة يمثل الركيزة الأساسية لريادة الدولة عالميا في تلك الرياضة.

وثمّن سعادته الاستضافة المتميزة التي وفّرها مجمع زايد الرياضي لهذا الحدث المهم مؤكدا أن هذا الصرح الرياضي الكبير يجعل من البطولة محطة مهمة من المحطات الدولية المهمة التي تستقطب النجوم من مختلف دول العالم.

وأضاف :" يعكس تنظيم البطولة في إمارة الفجيرة جهود الاتحاد في توسيع انتشار الرياضة وقاعدة الممارسين في كافة إمارات الدولة، وأن الإقبال الكبير الذي تشهده النسخة الحالية من البطولة كان متوقعا، بالنظر إلى الجهود الطيبة التي يبذلها المسؤولون بفضل توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

و أوضح الظاهري أن بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو تعتبر محطة مهمة ضمن أجندة بطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ولا أدّل على ذلك من تطورها المستمر ونجاحها المشهود على صعيد التنظيم و الاحترافية العالية، وحرص الأندية والأكاديميات على ترك بصمة مؤثرة عبر المشاركة فيها بمئات اللاعبين واللاعبات من دول العالم كافة.

ولفت الظاهري إلى التوقيت المثالي للبطولة وإقامتها في منتصف الموسم في ظل تعاظم استعدادات الأكاديميات والأندية لما هو قادم من بطولات وأحداث مهمة على ساحة الجوجيتسو وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر القادم.

بدوره قال العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو إن أجواء البطولة وحجم المشاركة فيها على صعيد اللاعبين والدول تعكس أهمية هذه الجولة التي تعتبر واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو في إمارة الفجيرة والمنطقة.

و أشاد الزيودي بالجهود الجبارة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في سبيل الوصول بتلك الرياضة إلى أرقى المراتب العالمية، وتعزيز ريادة الدولة التي باتت نموذجا يحتذى في الارتقاء بالقطاع الرياضي بشكل عام والألعاب القتالية على وجه الخصوص.

و شهدت بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو عهدا جديدا من التعاون بين شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" واتحاد الإمارات للجوجيتسو لدعم الرياضيين وتعزيز حضور رياضة الجوجيتسو.

و تشارك أدنوك في البطولة بفريق خاص يتكون من مجموعة من اللاعبين الأقوياء والواعدين، وتمكن اللاعب عبدالله السناني من فريق أدنوك حامل الحزام البنفسجي من اقتناص برونزية الأساتذة الأولى وزن 85 كجم.

و قدّم اللاعبون واللاعبات اليوم لمحات فنية رائعة وأداء قويا على البساط، وفي هذا الإطار عبّرت العنود إبراهيم الحربي /حزام أصفر /لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية الفائزة بذهبية البطولة عن فئة الناشئين وزن 48 كجم، عن سعادتها الكبيرة بتحقيقها لهذا الإنجاز أمام عدد كبير من الجماهير في أجواء استثنائية من الحماس.

و أضافت أن الفوز في مثل هذه البطولات ينمّي الرغبة في البقاء على القمة وتطوير المستوى باستمرار لتحقيق أهداف الاحتراف في هذه الرياضة..

وتقدمت بالشكر الكبير للاتحاد الذي وفّر لبنت الإمارات كل العوامل التي تمكنها من التألق وتحقيق الإنجازات.

و قال اللاعب ماجد البلوشي من نادي الجزيرة حزام أزرق والحائز على ذهبية 46 كجم فئة الشباب إن الفوز والتتويج تحقق نتيجة التدريب المستمر والاستفادة من النزالات التي خاضها سابقا .. فقد حرص على التعامل مع نقاط الضعف وتطوير الجوانب الفنية والتكتيكية في مواجهة الخصوم.

وأضاف أنه سعيد بالحصول على 600 نقطة تصنيفيه تعزز رصيده هذا العام، وفرصه في المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وتتواصل غدا فعاليات البطولة في يومها الثاني بمنافسات فئتي الهواة من حملة الحزام الأزرق والمحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم العالميين.

وتقام إجراءات الوزن الرسمية للاعبين المتنافسين في اليوم الثاني من البطولة بين الساعة 8:30 -10 صباحا، فيما تبدأ النزالات في تمام الـ11 صباحا.

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