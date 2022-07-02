الكويت تحكم قبضتها على اليد الآسيوي بتتويج تاريخي

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

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أحكمت كرة اليد الكويتية قبضتها على القارة الآسيوية، بعدما نجح نادي الكويت في التتويج بلقب كأس آسيا للأندية، التي أقيمت في الهند، وجاء القادسية الكويتي ثالث الترتيب، ونال الميدالية البرونزية، وتأتي عودة الأندية الكويتية لمنصات التتويج، بداية لحصد الألقاب خلال الفترة المقبلة على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية، خاصة أن نادي الكويت بطل النسخة الـ 24، تعد هي الأولى في تاريخه، بعدما حصد وصافة النسخة الماضية، ونجح في رد اعتباره أمام النجمة البحريني، بعدما تلقي الهزيمة منه في الدور قبل النهائي لبطولة الأندية الخليجية، التي أقيمت في الكويت الشهر الماضي، ولاقى هذا الإنجاز الاستقبال الشعبي والرسمي للفريقين، بوجود القيادات الرياضية في مراسم الاستقبال، ممثلاً في الدكتور صقر الملا مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة، وعلي المري أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية، وبدر الذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أمين صندوق الاتحاد الآسيوي، وعدد من القيادات الرياضية ورؤساء الاتحادات والأندية الكويتي، ويشارك الكويت الكويتي في بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب»، أكتوبر المقبل، في السعودية، كبطل للقارة الآسيوية.

من جانبه، أكد الدكتور صقر الملا مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة، على أن الانتصار الذي حققه لاعبو الكويت، لم يكن وليد الصدفة، بل بعد إعداد وتجهيز لسنوات ماضية، حتى وصل الفريق إلى قمة الهرم الآسيوي، وقال: تتويج نادي الكويت باللقب، والقادسية ثالث الترتيب، جاء رداً على المشككين بأن الرياضة الكويتية ليست بخير.

كما أهدى خالد الغانم رئيس نادي الكويت، الانتصار واللقب الآسيوي الأول، إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي، على تحقيق هذا الإنجاز، والذي أفرح أهل الكويت، وقال الغانم: الإنجاز لم يأتِ من الفراغ، ولم تكن إدارة النادي وراءه فقط، ولكنه نتيجة تعاون مشترك بين الاتحاد الآسيوي للعبة، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية، والجميع دعم الفريق مادياً ومعنوياً، بتذليل كافة العقبات التي واجهتنا، كذلك وقوف الجميع معنا صفاً واحداً لرفع علم الكويت بهذا المحفل مرتين، بالمركز الأول والثالث.

بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بدر الذياب، أن المستوى الفني لبطولة «حيدر أباد» كان عالياً، وأكد فخره لعودة اليد الكويتية لحصد الألقاب الآسيوية، شاكراً جميع الأندية التي تعاونت معهم لإنجاح البطولة تنظيمياً وفنياً.

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