«يد مليحة» يبدأ المشوار بمواجهة الشارقة في كأس الإمارات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يدشن الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحه مشواره ببطولة كأس الإمارات بمواجهة أبناء العمومة فريق الشارقة البطل ضمن الدور التمهيدي للبطولة، في انطلاق مسابقات موسم كرة اليد في 16 سبتمبر المقبل وفق القرعة التي أجرتها لجنة المنتخبات برئاسة داوود مليح عضو مجلس إدارة الاتحاد والتي وضعت فريق مليحة بالمجموعة الأولى إلى جانب كل من الشارقة وشباب الأهلي والوصل.

وكان نادي مليحه الثقافي الرياضي قد أعلن عن تجديد الثقة بالجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة اليد بالنادي للموسم المقبل 2022- 2023 ويقوده الجهاز الفني المدرب الجزائري رشيد شريح للسنة الثانية على التوالي ويساعده المدرب المواطن إبراهيم عيسى الأميري ويتولى مهمة الإداري إبراهيم سالم الحمادي.

ووجه إبراهيم الحمادي إداري الفريق الشكر والتقدير لمحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، مثمناً الدعم والرعاية والاهتمام بجميع الفرق الرياضية بالنادي ونحن في كرة اليد جزء من منظومة الفرق التي تسعى على الدوام لتحقيق أفضل النتائج بكافة البطولات التي يتواجد فيها أبناء النادي.

وأشار الحمادي إلى أن الفريق سيبدأ مرحلة الإعداد للموسم الجديد في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، وأضاف بالتأكيد هذه الثقة تحملنا المسؤولية الأكبر لمواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحقيق الطموحات التي تنشدها إدارة النادي وأبناء منطقتنا على وجه العموم.

ولم يخف الحمادي عن سعي الجهاز الفني والإداري بالعمل الجاد في البحث للتعاقد مع محترف جديد بدلاً عن المحترف السابق الجابوني يفيس فيري ابوغي يتوافق مع طموحاتنا بالموسم الجديد والذي سيشكل دعامة للفريق هذا إلى جانب البحث عن لاعب محترف بفئة المقيمين بالإضافة لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المواطنين.

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