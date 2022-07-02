منتخب الجودو للناشئين والشباب يبدأ معسكره بالفجيرة استعدادا لبطولة آسيا

المصدر: وام

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ينتظم منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين بعد غد /الاثنين/ في معسكر داخلي بالفجيرة استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا للجودو المقررة بالعاصمة التايلاندية بانكوك من 16 إلى 22 يوليو الحالي

يشارك في المعسكر، الذي يمتد حتى 8 يوليو الجاري ، 9 لاعبين اختارتهم اللجنة الفنية للجودو استعدادا للتحدي الآسيوي.. وهم أحمد جاسم، وزايد فيصل النقبي /اتحاد كلباء/، وسعيد النقبي /نادي الفجيرة للفنون القتالية/ في فئة الشباب، وحمد الهاشمي /نادي خورفكان/، ومنصور جمعة ومانع جمعة وخالد وليد /نادي الشارقة الرياضي/، ومحمد عبدالله الشعالي /نادي النصر/، وحميد الشامسي /نادي اتحاد كلباء/ في فئة الناشئين.

و يتدرب الفريق بمعسكره يوميا تحت إشراف المدرب الياباني أشيدو كوكي و المدير الفني للاتحاد شعبان السيد.

و أشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، بالتعاون المستمر بين الاتحاد ومجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية ومديره العام سعادة أحمد حمدان الزيودي منوها بإسهامات نادي الفجيرة في دعم مسيرة الاتحاد والمنتخبات الوطنية واستضافة البطولات الإقليمية والمحلية وتوفير متطلبات النجاح لها.

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