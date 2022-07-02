3 لاعبين يمثلون الإمارات في «أوروبا للجودو»

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تنطلق اليوم بطولة أوروبا المفتوحة للجودو بمدينة كلوج نابوكا في رومانيا، بمشاركة 212 لاعباً ولاعبة من 33 دولة من بينها منتخبنا الوطني الأول، الذي يشارك بثلاثة لاعبين هم جور شغيلي، وجريجور ارام، وماجو معروف.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أهمية المشاركة في البطولة التي تضم نخبة من أبطال العالم، مشيراً إلى أن المنتخب سوف يستفيد من المشاركة بالاحتكاك القوي قبل بطولة «بودابست غراند سلام» التي ستقام من 8 إلى 10 الجاري بـ 5 لاعبين.

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