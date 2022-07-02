أُنس جابر إلى الدور الرابع في ويمبلدون

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية عالمياً تألقها في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالثة بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى لهذا الموسم، ببلوغها الدور الرابع أمس، على حساب الفرنسية ديان باري المصنفة 77 والتي تغلبت عليها بمجموعتين دون رد 6 - 2 و6 - 3.

واحتاجت أُنس جابر لساعة واحدة و8 دقائق لحجز مقعدها في الدور المقبل، حيث فرضت سيطرة واضحة على المجموعة الأولى، لكنها وجدت صعوبة في المجموعة الثانية وتأخرت مرتين في النتيجة قبل أن تعود بقوة وتحسمها 6 - 3.

وكانت اللاعبة التونسية فازت على البولندية كاتارزينا كاوا في الدور الثاني وعلى السويدية مريام بيوركلوند في الدور الأول، وتعد إحدى أبرز اللاعبات المرشحات للمنافسة على لقب ويمبلدون. من جهة أخرى، تأهلت اللاتفية يلينا أوستابينكو، إلى الدور الرابع بفوزها على الرومانية إيرينا كاميليا بيجو، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز