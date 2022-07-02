5 ألقاب في النسختين 30 و31 من «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشهد صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بأبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة الجديدة اليوم وغداً، نسختين جديدتين من بطولات «محاربي الإمارات» النسخة (30) الدولية، والنسخة (31) العربية الثامنة، بمشاركة 54 مقاتلاً ومقاتلة في كلا النسختين من أبرز نجوم اللعبة في المنطقة والعالم.

وكشفت اللجنة خلال مؤتمر صحافي بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث رئيس اللجنة المنظمة، عن اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالبطولة والتجهيزات التي اكتملت في صالة النزالات، والفئات التي ستشارك في الحدث الذي سيشهد لأول مرة 5 نزالات على لقب البطولة.

وتنطلق البطولة الساعة 6 مساء اليوم في الاتحاد أرينا بالنسخة (30) الدولية، بمشاركة 13 مقاتلاً ومقاتلة، ويشهد النزال الرئيسي مواجهة قوية بين الأردني علي القيسي بطل وزن الريشة الذي يدافع عن لقبه ضد الكندي جيسي آرنيت، فيما يدافع بطل وزن الديك فنيسيوس دي أوليفيرا عن لقبه في مواجهة علي طالب في النزال الرئيسي المشترك إلى جانب نزالات قوية من عدد من الموهوبين.

وتقام في الساعة الخامسة مساء غد النسخة العربية الثامنة، بمشاركة 28 مقاتلاً ومقاتلة من ضمنهم اثنان من المقاتلين الإماراتيين وهما هادي عمر الحسيني وراشد داوود، وظهر في النزال الرئيسي إكزافير علوي ضد فابريسيو صرّاف للفوز بلقب النسخة العربية في وزن الديك.

كما سيتم تتويج بطلين آخرين خلال هذه النسخة، حيث يلتقي إسلام سياحة ولايد زرهوني على لقب وزن المتوسط ونورس أبزخ وسامي يحيى على لقب وزن الذبابة.

تأكيد

وقال فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات»: فخورون بما حققته «محاربي الإمارات» من إنجازات ونجاحات خلال فترةٍ قياسية، أبهرت العالم أجمع بحسن تنظيمها ورقي مستواها الفني، ما أهلها للانضمام إلى باقة UFC Fight Pass خلال هذه الفترة القياسية من نشأتها، حيث أصبحت تبث في 108 دول على مستوى العالم علاوة على 35 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: النجاح الذي تحق تصاحبه مسؤوليات، تحتم علينا البقاء على قدر توقعات جماهيرنا والمحافظة على هذا المستوى، كاشفاً عن دراسة اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن تنظيم إحدى النسخ خارج العاصمة أبوظبي سواء في إحدى إمارات الدولة أو في إحدى العواصم العالمية.

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