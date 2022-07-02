«فتيات الشارقة للشطرنج» يعسكر في التشيك

المصدر: الشارقة - البيان

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دخلت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في معسكر خارجي بجمهورية التشيك يمتد من الأول حتى التاسع من يوليو الجاري، وذلك بمشاركة 12 لاعبة حققن إنجازات متميزة في الفترة الماضية، ولديهن المهارات الكبيرة من أجل المشاركة في مختلف البطولات المحلية والخارجية ومواصلة تحقيق الإنجازات.

ويأتي المعسكر استعداداً لاستحقاقات الفترة المقبلة للنادي ولجميع البطولات التي يشارك فيها، من أجل صقل مهارات اللاعبات، وإكسابهن خبرات عالمية، وكذلك مساعدة اللاعبات في تحسين التصنيف.

تأكيد

وأكدت علياء غريب المازمي رئيس اللجنة الفنية بالنادي، أن اختيار دولة التشيك لأنها دولة معروفة بتنظيم المعسكرات، حيث تجذب مستويات مختلفة من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في تعرف اللاعبات على مهارات وخطط جديدة، ويحرص النادي دائماً على دعم لاعباته طوال العام، ويعد المعسكر الصيفي سواء الداخلي أم الخارجي فرصة كبيرة للاعبات النادي من أجل إكسابهن المزيد من المهارات.

هدف

وأضافت: نأمل أن يحقق المعسكر أهدافه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن العديد من لاعبات النادي لديهن الموهبة التي تحتاج إلى المزيد من الدعم والتوجيه؛ ولذا نرى أن المعسكر الصيفي الخارجي يمثل فرصة كبيرة من أجل الاحتكاك مع لاعبات من دول أخرى وكسب المزيد من الخبرات.

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