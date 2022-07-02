عبد الله المري يثني على إنجازات «الدراجات»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصور بوعصيبه رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، في إطار التعاون والتنسيق الدائمين بين الطرفين بما يخدم نشاط الدراجات الهوائية في دولة الإمارات. جرى خلال اللقاء الذي حضره ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد والمقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي وأحمد المطيوعي مستشار رئيس الاتحاد رئيس لجنة التسويق، استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير النشاط الرياضي في لعبة الدراجات ودعم المنتخبات الوطنية.

ثناء

وأثنى الفريق المري على النتائج المتميزة التي حققها اتحاد الإمارات للدراجات خلال مشاركة فريق الرجال والسيدات في دورة الألعاب الخليجية بالكويت إضافة إلى الذهبية الآسيوية التي حققها المنتخب في البطولة الآسيوية للمضمار بواسطة يوسف ميرزا، والميدالية البرونزية التي حققتها سيدات الإمارات عن طريق صفية الصايغ.

وعبر منصور بوعصيبه عن شكره وتقديره لمعالي القائد العام لشرطة دبي على حرصه ودعمه المنتخب الوطني للدراجات عبر بطاقة «إسعاد». وفي نهاية اللقاء تسلم الفريق عبدالله المري، من منصور بوعصيبه قميص المنتخب الوطني للدراجات.

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