الشارقة يودع عبد الحميد صاحب الألقاب العشرة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

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أعلن نادي الشارقة عن انتهاء عقد مدرب فريق رجال كرة السلة عبد الحميد إبراهيم، بعد 4 مواسم، أعاد الفريق خلالها إلى منصات التتويج المحلية والخليجية.

وتقدم محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بالشكر للمدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم، على رحلته الرائعة مع نادي الشارقة والتي امتدت على مدار 3 فترات زمنية مختلفة بدأت عام 2002 وانتهت 2022 حقق خلالها 10 بطولات متنوعة مع الشارقة.

وأشاد الحصان بالفترة المتميزة التي قاد خلالها «حميدو» رجال كرة السلة منذ 2018 وحتى الآن، محققاً 6 ألقاب مهمة في تاريخ النادي، وثمن جهود عميد مدربي كرة السلة على مستوى الدولة، متمنياً له التوفيق في خطوته المقبلة، مؤكداً على دعم الألعاب الجماعية بالنادي لمواصلة الحفاظ على المكتسبات والبقاء على منصات التتويج.

وعبّر «حميدو» عن تقديره لإدارة وجماهير ومنتسبي نادي الشارقة وقال: «انتهت مهمتي مع الشارقة، لكن سيظل هذا النادي العريق في قلبي، حيث قضيت هنا أفضل الأوقات لي في مسيرتي التدريبية، لقد حظيت دائماً بالدعم والتقدير من الجميع، لقد تشرفت بقيادة الفريق 3 مرات منذ موسم 2002، وفي الفترة الثالثة الأخيرة منذ 2018 كان هدفنا واضحاً ومحدداً بتجديد دماء الفريق، بالتوازي مع الوصول لمنصات التتويج، وتحقق الفوز بلقبين للخليج وبطولة دوري محلي، وبطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكذلك كأس الاتحاد لكرة السلة».

ويعتبر الكابتن عبد الحميد إبراهيم المدرب الإماراتي والخليجي الأكثر تتويجاً بالألقاب، حيث استطاع أن يحقق 59 لقباً حتى الآن في مسيرته مع جميع الأندية التي درّبها، ما بين محلية وخليجية وعربية وقارية، في مجال التدريب الذي امتد إلى 30 عاماً.

أرقام عبدالحميد مع الشارقة

بطولة الأندية العربية 2011

2 كأس الأندية الخليجية 2018 و2019

2 درع الدوري العام 2004 و2020

2 كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2002 و2021

1كأس السوبر 2012

كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة 2021

كأس الاتحاد 2022

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