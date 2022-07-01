النيادي: مشاركة المواي تاي في دورة الألعاب العالمية ثمرة تطور الرياضة الإماراتية

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أكد عبد الله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي و الكيك بوكسينج رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة أن دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة ساهم في تحقيق الإنجازات والسمعة الطيبة للرياضة الإماراتية في مختلف المحافل الخارجية.

وقال النيادي في تصريحات له إن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب العالمية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو الجاري بنسختها الـ11 ثمرة هذا الاهتمام و إن التواجد وسط كوكبة من نجوم الرياضة حول العالم مكسب في حد ذاته.. مؤكدا أن دعم اللجنة الأولمبية و هيئة الرياضة في هذا الشأن، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي كلها عوامل ساهمت في وصول المواي تاي إلى المكانة التي تحتلها الآن على النطاقين الآسيوي والعالمي.

وتأهلت للمشاركة في الدورة 4 ألعاب من الإمارات هي المواي تاي، والجوجيتسو، والترايثلون، والقفز المظلي في الرياضات الجوية بمشاركة 12 لاعبا ولاعبة ضمن أكثر من 3600 رياضي ورياضية يمثلون 100 دولة، ويتنافسون في 36 لعبة.

تضم بعثة منتخبنا للمواي تاي 4 لاعبين هم نور الدين سمير في منافسات وزن تحت 63.5 كجم، ومحمد سعيد مرضي في وزن تحت 67 كجم، وأمين المعتصم في وزن 71 كجم، وقائد المنتخب اللاعب إلياس حبيب علي في وزن تحت 81 كجم.

و لفت إلى أن مشاركة أبطال الإمارات للمواي تاي في هذا الحدث الرياضي العالمي مسؤولية كبيرة وتحد جديد لشبابنا من أجل تقديم الوجه المشرق لرياضة الإمارات، منوها إلى حرصه على التواصل مع اللاعبين المشاركين وحثهم على تحقيق أفضل نتيجة من أجل تشريف الرياضة الإماراتية، وبذل أقصى الجهود لتحقيق مشاركة قوية في الدورة العالمية.

وقال النيادي :" ثقتنا كبيرة في أن يحقق أبطال الإمارات في المواي تاي وكافة الألعاب النتيجة الإيجابية المرجوة من أجل تشريف الرياضة الإماراتية بما يتناسب مع مكانتها الدولية".

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