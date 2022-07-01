انطلاق بطولة أوروبا المفتوحة للجودو غدا .. ومنتخبنا يشارك بثلاثة لاعبين

المصدر: وام

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تنطلق مساء غد السبت بطولة أوروبا المفتوحة للجودو بمدينة كلوج نابوكا في رومانيا، وتستمر منافساتها حتى مساء الأحد الموافق 3 يوليو، بمشاركة 212 لاعبا ولاعبة من 33 دولة من بينها منتخبنا الوطني الأول، الذي وصل إلى رومانيا أمس وأكمل استعداداته للتحدي الأوروبي بإشراف المدرب فيكتور.

ويشارك منتخب الإمارات بعدد 3 لاعبين هم: جور شغيلي في وزن تحت 66 كجم، فيما يلعب جريجور ارام في وزن تحت 90 كجم، وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أهمية المشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة التي تضم نخبة من أبطال العالم، حيث تدفع رومانيا البلد المضيف بـ 34 لاعبا ولاعبة كأكبر الوفود، مشيرا إلى أن منتخب الإمارات سوف يستفيد من تلك المشاركة بالاحتكاك القوي واختبار مدى التطور في الأداء قبل المشاركة في بطولة بودابست جراند سلام التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو بـ 5 لاعبين هم: جريجور ارام، وماجو معروف، وجور شغيلي، وسعيد النقبي وتاتا نوغزاري بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف.

وينتقل منتخبنا عقب بطولة المجر للمشاركة في بطولة زغرب جراند بري خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو المقبل بعدد 4 لاعبين، ثم يتواصل برنامج المنتخب الأول بعد ذلك حتى موعد بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2022.

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