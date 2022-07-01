طواف فرنسا ينطلق اليوم

المصدر: (كوبنهاغن - وام )

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تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ109 من طواف فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس» بمشاركة أبرز الدراجين في العالم، عبر 21 مرحلة، تبلع مسافتها الإجمالية 3353 كيلومتراً، وتمتد المنافسات حتى 24 يوليو المقبل، وتشهد العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ضربة البداية، وتمتد المرحلة الأولى لمسافة 13 كيلومتراً لتكون الأولى من 3 مراحل متتالية تقام على الأراضي الدنماركية.

تشهد نسخة العام الحالي جولات في بلجيكا وسويسرا ،فيما سيكون الختام أمام قصر الإليزيه في باريس.

ويتأهب السلوفيني تادي بوغاتشار نجم «الإمارات للدراجات» للدفاع عن اللقب العريق وسط ترشيحات قوية بتحقيقه «هاتريك» بعد إحرازه اللقب في نسختي 2020 و2021.

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