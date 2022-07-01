4 بطولات تستقطب عشاق رياضات المضرب في دبي

المصدر: دبي-البيان

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من بين العديد من الفعاليات الرياضية التي ستقام خلال عطلة نهاية الأسبوع بدبي سيكون عشاق رياضات المضرب على موعد مع 4 بطولات تجمع بين لاعبين من مختلف الفئات والجنسيات، بالإضافة إلى تنظيم بطولة كرة سلة في نهاية الأسبوع.

وينظم نادي بادل بوينت بطولة تحدي البادل تنس الثالثة في مقره بمنطقة القوز التي تقام على مدار ثلاثة أيام من اليوم وحتى بعد غدٍ، وتقام سلسلة ترون الثلاثي للغولف غداً في نادي دبي هيلز للغولف، كما تقام بطولة توب سبين للبادل تنس غداً في مركز توب سبين الرياضي من الساعة السادسة مساء حتى الساعة 11 مساء، وتقام بطولة تشامبز لكرة السلة في نادي النصر الرياضي بعد غدٍ.

5 فئات

وتقام بطولة النادي الهندي الأولى للمواطنين للريشة الطائرة يومي غدٍ وبعد غدٍ في النادي الهندي بمنطقة عود ميثاء التي تقام احتفالًا باليوم العالمي للريشة الطائرة الذي يصادف يوم 5 يوليو من كل عام، وتتضمن البطولة المنافسة في 5 فئات هي فردي رجال، وزوجي رجال، وفردي سيدات، وزوجي سيدات، وزوجي مختلط، ويشارك فيها 70 لاعباً ولاعبة من الإماراتيين.

ويعد النمو في البطولات المحلية لرياضات المضرب من ثمار دعم مجلس دبي الرياضي لهذه الرياضات وانتشار الأكاديميات في مختلف المناطق، وكذلك إلى استضافة البطولات الدولية وبرامج التطوير الدولية خلال الفترة الماضية التي ساهمت في التعريف بهذه الرياضات ونشر ممارستها في مختلف أوساط المجتمع.

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