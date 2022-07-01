اتحاد الغولف يحتفي بـ 72 من «نجوم المستقبل»

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

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نظم اتحاد الإمارات للغولف حفل تخريج 72 من نجوم مستقبل اللعبة من اللاعبين المواطنين، المنتسبين إلى برنامج الاتحاد الوطني الرائد لاكتشاف المواهب (صقور المستقبل)، والذين خضعوا لبرامج تدريبية تراوحت بين 8 و16 أسبوعاً في نادي أبوظبي للغولف.

وأظهر المشاركون والخريجون الذين تراوحت أعمارهم بين 6 و14 عاماً، وتم انتقاؤهم على مدار 16 أسبوعاً من التدريبات، إمكانات في القدرة البدنية، والشغف نحو تطوير مهاراتهم والالتزام برياضة الغولف.

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف، إن اتحاد اللعبة يحرص على الدوام ويوفر كل متطلبات النجاح لتنفيذ خططه واستراتيجيته والتي تستهدف جميع فئات اللاعبين واللاعبات بكافة الجوانب التعليمية والفنية والارتقاء بمستواهم للوصول للأهداف المنشودة والتي وضعها مجلس إدارة الاتحاد.

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