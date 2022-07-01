تعزيز التعاون بين اتحاد ألعاب القوى و«الشرطة الرياضي»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، مع العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى والأفكار والتجارب والبرامج، للارتقاء برياضة أم الألعاب.

وتعزيز استراتيجية التطور التي تستهدف اكتشاف المواهب، وتنمية القدرات، بما يتماشى مع مستهدفات الخطة التي وضعها مجلس الإدارة لإعادة هذه اللعبة إلى الواجهة من جديد في مسابقات وزارة الداخلية. وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اللواء الدكتور محمد المر، والوفد المرافق له إلى وزارة الداخلية، وكان في استقباله العميد محمد الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي.

مواهب

وتوجه رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بالشكر والتقدير إلى المسؤولين في اتحاد الشرطة الرياضي على حسن الحفاوة والاستقبال خلال اللقاء المشترك، مؤكداً أن الأجهزة الشرطية في الدولة تمتلك من الخامات والمواهب التي نستطيع من خلالها تعزيز وتطوير المستوى الفني لألعاب القوى.

وقال إننا نستهدف اكتشاف المواهب الرياضية، وهذه خطوة ذات أولوية مهمة ضمن رؤيتنا للتطور، عبر برامج عمل وسياسات واستراتيجيات تحفز على استكشاف الخامات الجيدة، ورعايتها وتنميتها لبناء منظومة متكاملة ، تكون قادرة على النهوض بمسيرة التطور .

من ناحيته أكد العميد محمد الظاهري، حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين اتحاد الشرطة الرياضي والاتحادات الرياضية بالدولة بصفة عامة واتحاد ألعاب القوى على وجه الخصوص لتوسيع قاعدة اللعبة ورفع مستويات اللاعبين، واستثمار المرافق الرياضية والبنية التحتية للدولة في هذا المجال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز