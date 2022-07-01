«الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق منافسات بطولة الفجيرة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو – غداً في مجمع زايد الرياضي. وتستقطب البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) مئات من مختلف القارات.

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو بالرعاية الكريمة لسمو ولي عهد الفجيرة، للبطولة ودعم سموه المتواصل لجهود الاتحاد الرامية إلى تصدر الدولة للمشهد العالمي لهذه الرياضة.

وأكد الشامسي أن دولة الإمارات أصبحت موطناً عالمياً للجوجيتسو، الرياضة الأوسع انتشاراً على مستوى إمارات الدولة بفضل الدعم والرعاية الكبيرين من القيادة الرشيدة وحرصها على أن يتمتع المجتمع الإماراتي بنمط حياة صحي بما يسهم في تأهيل أجيال قوية وقادرة على صنع الإنجازات في المجالات المختلفة.

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