الزعابي يمثل «كاراتيه الإمارات» في «عالمية أمريكا»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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غادر جابر جاسم الزعابي، الحكم الدولي الإماراتي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنة حكام الاتحاد الآسيوي، إلى أمريكا للمشاركة في تحكيم منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب العالمية التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو 2022، بعد اختياره من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه ضمن 18 حكماً دولياً.

ويعد الزعابي ضمن 4 حكام دوليين عرب اختيروا لتحكيم مباريات البطولة، وهم بالإضافة إلى الزعابي، المغربي الزيتوني مطيوط، والمصري هيثم فاروق، والكويتي منصور السلطان.

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