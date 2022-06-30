أبوظبي تستضيف «عالمية BLAST Premier للألعاب الإلكترونية» 14 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف ملعب الاتحاد بجزيرة ياس، النهائيات العالمية لبطولة «BLAST Premier» العالمية للألعاب الإلكترونية في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 من أفضل فرق الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم بطموح إحراز لقب البطولة والفوز بإحدى الجوائز التي يبلغ مجموعها مليون دولار، بالإضافة إلى فرصة الفوز بحقوق المشاركة في بطولة كاونتر سترايك 2022.

وأطلقت شركة «BLAST» المتخصصة في تنظيم الفعاليات في مجال الرياضات الإلكترونية شراكة مع «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، بهدف تحويل أبوظبي إلى مركز للألعاب الإلكترونية عالمياً، والتعاون لإقامة النهائيات العالمية لبطولة «BLAST Premier» لأول مرة في أبوظبي ضمن شراكة تمتد ثلاث سنوات.

ويأتي اختيار أبوظبي لتكون المدينة المستضيفة الجديدة للحدث، في إطار ما التزام شركة «BLAST » بالوصول إلى جماهير جديدة وتقديم تجارب رياضات إلكترونية مذهلة للفرق والمشجعين.

وقالت شارلوت كيني، المدير الإداري لبطولة «BLAST Premier» وجدنا في أبوظبي الوجهة المثالية لاستكمال نجاح نهائيات الربيع في لشبونة، ونهائيات الخريف في كوبنهاجن، وستقام النهائيات العالمية على خطى الفعاليات الرياضية المحببة مثل بطولة القتال النهائي «UFC» والفورمولا 1 ودوري كرة السلة.

كما أن «الاتحاد أرينا» تجسد الموقع الأمثل لإقامة النهائيات العالمية، ويسعدنا العمل مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية لنقدم نهائيات بطولة BLAST Premier العالمية في أبوظبي.

ويتوافق الحدث مع استراتيجية «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، والتزامها بترسيخ مكانة أبوظبي في عالم الرياضات الإلكترونية وتحويلها إلى وجهة عالمية تستقطب الفعاليات والأحداث.

وقال جيمس هارت، مدير الشراكات الاستراتيجية في «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»:BLAST شركة رائدة عالمياً في صناعة الرياضات الإلكترونية، والتزامها تجاه أبوظبي يوضح حجم وتأثير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية المتنامي في أبوظبي، وهذه الشراكة تعزز مكانة أبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً للصناعات الإبداعية، ونتطلع إلى الترحيب بأفضل الفرق واللاعبين والمشجعين في أبوظبي.

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