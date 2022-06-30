هيئة الرياضة تناقش استراتيجية اتحاد اليد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، في لقائه مع نبيل محمد بن عاشور، رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد،بمقر الاتحاد، الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2020 - 2024 2020/2024 والتي ترتكز على عدة بنود أبرزها بناء منظومة مستدامة لتخريج الحكام، وتطبيق مسار مهني للكادر الإداري، وتعزيز الأداء التنافسي، وتوثيق العلاقة مع الأندية الرياضية، وتطبيق مسار مهني محترف للكادر الفني، واستحداث برنامج علمي لانتقاء اللاعبين وطرق انتسابهم للأندية الرياضية، واستدامة المنظومة المالية والإدارية.

حضر الاجتماع عبد العزيز الحصان، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة، وعبد السلام المحيربي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، وناصر الحمادي، الأمين العام للاتحاد، وسعود إبراهيم، المدير المالي، وداوود المليح، رئيس لجنة المسابقات، وتطرق إلى سبل تطوير اللعبة ومناقشة التحديات التي تواجه عمل الاتحاد والحلول المناسبة لمواجهتها بما يضمن رفع مستوى أداء المنتخبات وتحقيق المزيد من الإنجازات. وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه عمل الاتحاد وسبل إيجاد الحلول لمعالجتها.

تنسيق

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن الهيئة تتطلع إلى رفع مستوى التنسيق مع الاتحادات بما يتناسب مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون للارتقاء بالقطاع الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات، وقال: نعمل مع الاتحاد على إيجاد سبل تطوير العمل الإداري وتعزيز الحوكمة في الإدارة مما يضمن تحقيق المزيد من التقدم في المجال الفني ويسهم في تطوير اللعبة بالتعاون مع الأندية وشركاء الاتحاد.

وأضاف: نقدر سعي الاتحاد إلى وضع خطط مستقبلية تتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة ومنظومة عمل للهيئة عبر وضع مرتكزات جديدة تعتمد على إيجاد أفضل السبل لاكتشاف المواهب وتطويرها وتوفير أفضل الظروف لمنتخباتنا الوطنية بهدف تعزيز فرصها في تحقيق الإنجازات القارية والدولية.

وتوجه نبيل محمد بن عاشور بالشكر إلى الهيئة على اهتمامها بتطوير رياضة كرة اليد وقال: نعمل على تحقيق الأفضل التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة وفي إطار رؤية الهيئة عبر وضع ركائز استراتيجية تساعدنا على زيادة تنظيم العمل في المستقبل وتوفير أفضل الحلول لمختلف التحديات المستقبلية، في ظل السعي إلى الارتقاء بمستوى عمل الاتحاد وتطوير الشراكة مع الأندية ومؤسسات القطاع الرياضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز