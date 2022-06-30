عزة بنت سليمان: رياضة الإمارات قادرة على تحقيق إنجازات كبرى

المصدر: وام

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أكدت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، أن رياضة الإمارات تنتظرها مشاركات حافلة ومهمة الفترة المقبلة، وأن الرياضيين على أبواب تحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج المميزة بعد الدفعة القوية التي حصلت عليها في دورة الألعاب الخليجية شهر مايو الماضي.

وقالت بنت سليمان - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" - بعد فترة من قلة المشاركات الخارجية بسبب ظروف جائحة كورونا التي أثرت على الرياضة في العالم أجمع، تنتظر رياضة الإمارات أجندة حافلة الفترة المقبلة، خصوصا في أعقاب البداية الموفقة التي تحققت في دورة الألعاب الخليجية التي تعد بمثابة الانطلاقة القوية لعودة الرياضة إلى مسارها السليم.

وأضافت : أولى المشاركات المقبلة ستكون في دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو المقبل، في الدورة التي يشارك فيها حوالي 3600 رياضي ورياضية من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم يتنافسون في 36 لعبة مختلفة.

وأوضحت أن الإمارات ستشارك في منافسات هذه الدورة في 4 رياضات هي الجيوجيتسو، والمواي تاي، والترايثلون، والقفز المظلي في الرياضات الجوية، مبدية تفاؤلا كبيرا في إمكانية تحقيق الإنجازات خلال منافسات هذه الدورة، وحصد عدد من الميداليات، خاصة أن المشاركة السابقة وضعت رياضة الإمارات في مرتبة متقدمة بين جميع المشاركين في دورة الألعاب العالمية.

وأشارت إلى أن المشاركة التالية للألعاب العالمية ستكون في النسخة الخامسة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي التي ستقام في مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل، والتي يتنظر أن تشارك فيها الإمارات بمجموعة من الرياضات، وتتطلع إلى تحقيق العديد من الإنجازات أيضا.

واعتبرت بنت سليمان أن المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأخيرة بالكويت، كانت بمثابة العودة والانطلاقة القوية الجديدة لرياضة الإمارات .. وقالت: عندما تأتي الانطلاقة من "بيتك الخليجي" قوية بالشكل الذي تحقق تكون انطلاقتك التالية أقوى، وهو ما ننتظره في المنافسات المقبلة سواء دورة الألعاب العالمية أو دورة ألعاب التضامن الإسلامي، ومن بعدهما التجهيز لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات في 2023.

وأوضحت: علاوة على النتائج التي تحققت والإنجازات التي حصدتها رياضتنا في الدورة الخليجية، وأخص بالذكر منتخبا الرجال والسيدات لكرة السلة اللذين حصدا الميداليتين الذهبيتين، وسنحت لهما فرصة إثبات تطورهما، كانت هناك نتائج إيجابية أخرى ممثلة في دمج المشاركة النسائية للمرة الأولى في هذه الدورة وهو الأمر الذي يمكن البناء عليه مستقبلاً سعيا لتوجيه المزيد من الاهتمام لرياضة المرأة.

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