الشارقة.. احتفال أنيق في ليلة الوفاء للرعاة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أقامت شركة نادي الشارقة للاستثمار والتطوير التجاري احتفالاً أنيقاً تقديراً وتكريماً للرعاة والشركاء بمناسبة ختام الموسم الرياضي، في فندق شيراتون الشارقة بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وإبراهيم الجروان عضو مجلس الإدارة رئيس شركة الاستثمار وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركات الراعية والشركاء الذين تسلموا درع نادي الشارقة من رئيس النادي عرفاناً وامتناناً من النادي على الشراكة الناجحة ومساهمتهم في الموسم الرياضي المميز، وبدأ الحفل بعرض فيلم توثيقي مختصر لإنجازات الموسم والشركات الراعية.

تحدث في الحفل إنابة عن مجلس الإدارة إبراهيم الجروان شاكراً الرعاة والشركاء والداعمين والجهات والمؤسسات الإعلامية لدعمهم الدائم لمسيرة العطاء المتواصلة ومشاركتهم الفعّالة والمؤثرة في إنجاح جميع الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي نظمها النادي طيلة الموسم، كما ثمّن الجهود المبذولة التي قدمها شركاء النجاح، والرعاة، والتي كان لها الدور الإيجابي في نجاح فرق النادي الرياضية والإنجازات العديدة التي حصل عليها، وختم حديثه مشيداً بتجاوبهم مع كل الأنشطة التي نظمها النادي، والتي ساهمت في إعلاء شأن الكيان، وتحقيق الكثير من الإنجازات المحلية والقارية والخارجية في مختلف ضروب الرياضة.

كما تحدث طلال عبد العزيز المدفع ممثل المنطقة الحرة بمطار الشارقة شاكراً شركة الاستثمار على التكريم، مشيداً بالشراكة الطويلة بين المنطقة الحرة ونادي الشارقة، والتي امتدت لسنوات طويلة، وكانت نموذجاً للشراكة الإعلانية الناجحة، متمنياً تواصل التعاون بين المؤسستين في المستقبل، ومن جانبه شكر فتحي عفانة ممثل «شركة فاست» نادي الشارقة، مثمناً مبادرة التكريم التي اعتادت على تنظيمها شركة الاستثمار، متمنياً أن تتواصل مسيرة النادي في البطولات والإنجازات.

وأكد حسام ريدان ممثل «طيران العربية» على تواجد العربية الدائم في دعم نشاطات النادي، مشيداً بالإنجازات التي يحققها النادي والتي تجعل من شركته فخورة بالشراكة معه.

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