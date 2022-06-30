جولتا «دي بي وورلد» و«PGA».. تعززان الغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحركت جولة دي بي وورلد وجولة PGA «الجولة الأمريكية» لتعزيز ليس فقط تحالفهما الحالي بشكل كبير، ولكن أيضاً للمساعدة في تطوير اللاعبين للمنافسة على قمة لعبة الغولف الاحترافية للغولف، من خلال الكشف عن شراكة مشروع مشترك تشغيلي جديد رائد لمدة 13 عاماً مقبلة.

وتمتد الشراكة حتى عام 2035، وتعتمد على نجاح التحالف الاستراتيجي بين الجولتين الذي تم الكشف عنه نوفمبر 2020، والموافقة المشتركة على إقامة بطولة جينيسيس الإسكتلندية المفتوحة في جولة دي بي وورلد، جنباً إلى جنب حصول بطولتي بارباسول وباراكودا على عضوية جولة PGA، كذلك أثمر التعاون بالفعل بالنسبة لجولة دي بي وورلد عن تقديم رعاة ألقاب بطولة جدد مثل جينيسيس وهوريزون، وشركاء جدد مثل فورتينت وفيلوستي غلوبال.

وستضمن جولة دي بي وورلد نمواً في أموال الجوائز السنوية لأعضائها اللاعبين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يتجاوز المستويات القياسية لعام 2022 التي تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي. واعتباراً من عام 2023، سيحصل اللاعبون العشرة الأوائل في نهاية الموسم في تصنيف جولة دي بي وورلد «بالإضافة إلى أولئك الذين تم إعفاؤهم بالفعل» على بطاقات المشاركة في جولة PGA للموسم التالي.

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