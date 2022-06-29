أنس جابر تبلغ الدور الثالث في ويمبلدون

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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لم تجد النجمة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا صعوبة في اجتياز عقبة منافستها البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 132، لتصعد للدور الثالث في منافسات فردي السيدات ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وفازت أنس جابر على كاوا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-0 في 59 دقيقة فقط، لتضرب موعدا في الدور الثالث مع الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 19 وحاملة لقب 2018 والتي تأهلت على حساب البولندية ماجدا لينيت.

وكانت أنس جابر تفوقت في الدور الأول من بطولة ويمبلدون الاثنين الماضي على السويدية مريام بيوركلوند، المصنفة 125، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-3.

وتتطلع النجمة التونسية إلى تكرار نجاحها في بطولة برلين قبل أسبوعين عندما حققت لقبها الثالث في مسيرتها ما مكنها من تحقيق قفزة تاريخية إلى وصافة التصنيف العالمي لأول مرة في تاريخ التنس العربي والافريقي.

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