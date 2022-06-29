مجلس دبي الرياضي يدعم قطاع تنظيم الفعاليات بإلزامية التأمين

المصدر: دبي - البيان

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في إطار الارتقاء بتنظيم الفعاليات الرياضية وتعزيز مكانة هذا القطاع المهم والحيوي، ومن أجل توسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات واستقطاب المزيد من الرياضيين الهواة والمحترفين من مختلف الفئات من داخل وخارج الدولة أعلن مجلس دبي الرياضي عن إلزامية تأمين الفعاليات الرياضية، وذلك ابتداءً من الأول من سبتمبر 2022.

وجاء صدور القرار الجديد الأول من نوعه في المنطقة استناداً على القرار رقم (1) لعام 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي والصادر من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهو يُعد شرطاً للحصول على ترخيص تنظيم الفعالية من مجلس دبي الرياضي، ويأتي بهدف تحقيق المزيد من حماية المشاركين في الفعاليات الرياضية، وتعزيز جودة العمل، بما يوفر جميع عوامل الأمان والجذب للمشاركين، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو وتطور قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية، الذي يلعب دوراً متنامياً في حركة المجتمع والاقتصاد.

وحدد القرار أن تكون وثيقة التأمين على الفعالية صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة والمعتمدة المشهود لها بالكفاءة في إمارة دبي أو التي لها فرع في إمارة دبي، وأن تكون الوثيقة صادرة باسم الجهة المنظمة للفعالية الرياضية وخاصة بالفعالية المقررة حصراً، وفي حال كان تنظيم الفعالية يمتد إلى أكثر من إمارة داخل الدولة، فيجب أن يكون التأمين شاملاً لجميع المواقع في المدن التي تنظم فيها الفعالية، وأن تكون الوثيقة غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التغيير بعد إصدارها إلا في حال إلغاء أو تعديل موعد الفعالية، وأن يبدأ سريان وثيقة التأمين من تاريخ بدء الأعمال التحضيرية للفعالية وينتهي من تاريخ إزالة الإنشاءات في موقع الفعالية.

وأكد مجلس دبي الرياضي على قيام المنظمين باطلاع المشاركين على نطاق وثيقة التأمين ومسؤولية المنظم تجاه الحالات المشمولة، كما حث المشاركين على الاطلاع التام على جميع تفاصيل الوثيقة التأمينية، وعلى التأكد من جاهزيتهم الطبية وقدرتهم البدنية على المشاركة في الفعالية من أجل سلامتهم، وضمان نجاح الفعالية وتحقيق أهدافها.

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