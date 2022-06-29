نجاح كبير لـ «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأقيمت على مدار الموسم من جولتين، الأولى في الفترة من 26-23 فبراير والثانية خلال الفترة من 12-9 مارس الماضيين، نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً تمثل في الإقبال العريض والملحوظ على المشاركة من قبل شريحة مهمة في المجتمع من عشاق هواية صيد الأسماك والمحترفين والذين وجدوا مساحة جديدة للإبداع من خلال إبراز مهاراتهم وما اكتسبوه من تجارب، حيث وصل العدد من خلال الجولتين إلى أكثر من 100 متسابق نجحوا في الحصول على صيد وافر وثمين.

واعتلى المتسابق رقم 11 هزاع محمد عبدالعزيز ربيع المهيري صدارة ترتيب بطولة دبي لصيد الأسماك «فئة الكنعد» التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2022-2021 والذي أسدل الستار على أحداثه مؤخراً.

ونجح المتسابق علي سعيد المزروعي في انتزاع صدارة الترتيب العام لفئة «السكل».

وقدم المشاركون خلال أيام البطولة في جولتيها بواقع أربعة أيام في كل جولة صورة من صور التنافس الجاد حيث وصلت المشاركات نحو 40 صيداً بين فئة الكنعد الأكثر جماهيرية والتي سجلت 27 مشاركة وفئة السكل التي جمع المشاركون فيها 12 سمكة.

953

ووصل مجموع أوزان أسماك الكنعد والسكل التي حصل عليها المشاركون في منافسات الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022-2021 إلى 953.2 كلغ أي ما يصل إلى الطن تقريباً حيث وصل إجمالي الأوزان في الجولة الأولى من البطولة إلى 428.6 كلغ فيما سجلت الأوزان في الجولة الثانية نحو 524.60 كلغ.

ونجح المتسابق هزاع المهيري في اصطياد سمكتين «كنعد» في الجولتين الأولى بوزن 25.6 كلغ والثانية بوزن 37.3 ليحقق مجموع أوزان قدره 62.9 كلغ ليتصدر ترتيب هذه الفئة متفوقاً على صاحب المركز الثاني المتسابق رقم 35 طارق محمود عبدالله المنصوري والذي بلغ مجموع وزن سمكتيه 59.6 كلغ وصاحب المركز الثالث المتسابق رقم 2 سالم مصبح الفلاسي والذي بلغ مجموع وزن سمكتيه 45.2 كلغ.

وفي منافسات «السكل» تفوق علي المزروعي بعد نجاحه في اصطياد سمكتين بلغ مجموع وزنهما 54.1 كلغ متفوقاً على صاحب المركز الثاني المتسابق رقم 38 فارس عبدالله الشامسي بمجموع وزن سمكتين «43.9 كلغ» وصاحب المركز الثالث المتسابق رقم 27 عبدالقادر أحمد الواحدي بمجموع وزن سمكتين أيضاً «40.70 كلغ».

مبادرة

يحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في كل الجولات على تقديم ريع الأسماك التي تقدم للمشاركة في البطولة إلى الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك إحدى الجهات الداعمة لهذا الحدث منذ تأسيسه حيث تقوم الجمعية بتسويق ما يحصده المشاركون ومن ثم يقوم النادي بتحويل العائد المادي إلى جمعيات النفع العام في مبادرة مجتمعية فريدة درج عليها في كل المواسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز