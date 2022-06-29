«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو » بالفجيرة السبت

المصدر: أبوظبي- البيان

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يستضيف مجمّع زايد الرياضي في الفجيرة، منافسات بطولة الفجيرة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو – يومي السبت والأحد المقبلين، وستشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، مشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتندرج المنافسات، في إطار سلسلة بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حول العالم، والتي تقام 5 منها في الإمارات خلال موسم 2022، وكانت أولاها جولة أبوظبي شهر فبراير الماضي، والثانية جولة دبي التي أقيمت في مارس الماضي أيضاً، وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والمشاركة، من أبرز نجوم اللعبة، وجودة الأداء والمستوى الفني، والحضور الجماهيري، والتغطية الإعلامية المتميزة.

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، تعتبر من أهم البطولات التي تقام في مختلف إمارات الدولة، وعلى مستوى العالم، حيث تزيد على 160 بطولة في شتى قارات العالم، وتفسح المجال أمام مئات اللاعبين من الفئات العمرية والوزنية المختلفة للمشاركة فيها، والاستفادة من الاحتكاك مع مجموعة من أبرز نجوم العالم، بما يسهم في تعزيز قدرات اللاعبين لخوض البطولات المقبلة، وهم في أتم الجاهزية.

وتوجه البطران بالشكر إلى إدارة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، على مبادرتها الطيبة في استضافة البطولة وتعاونها الوثيق مع الاتحاد، ما يسهم في نشر وتطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، والعمل على اكتشاف المواهب التي تؤسس لمستقبل مشرق لجوجيتسو الإمارات.

بدوره، قال طارق عمر البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، إن اللاعبين ينتظرون بفارغ الصبر، انطلاق هذه البطولة، نظراً لأهميتها وتأثيرها المباشر في تصنيفهم وارتقائهم على سلم التصنيف السنوي، وبالتالي، تمهد لهم الطريق للتأهل، والمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وتابع البحري: «يعكس الإقبال الكبير على التسجيل في البطولة، نمو هذه الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، وتعاظم مكانة البطولات التي تنظم في الدولة، والمكاسب العديدة التي يجنيها اللاعبون، خصوصاً تلك المتصلة بتطور الأداء والقدرة التنافسية العالية، لا سيما أن نظام هذه السلسلة من البطولات، يشبه إلى حد كبير نظام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

وتقام البطولة على مدى يومي 2 و3 يوليو المقبل، حيث تبدأ الفعاليات يوم السبت، بمنافسات فئتي الشباب والأساتذة، على أن تستكمل فعالياتها يوم الأحد بمنافسات فئة الهواة والمحترفين. وتمنح البطولة الفائزين بالمركز الأول في كل فئة، 600 نقطة تصنيفية، بما يعد عامل جذب كبيراً للمشاركة فيها.

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