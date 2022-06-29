شفيونتيك تحقق انتصارها الـ36 توالياً في التنس

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، انتصارها الـ36 توالياً هذا العام، عندما تغلبت على الكرواتية يانا فيت المتأهلة من التصفيات 6-صفر و6-3 أمس وعبرت إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وسجلت شفيونتيك بذلك أفضل سلسلة انتصارات في الألفية الثالثة لدى السيدات، لتفض الشراكة مع الأمريكية فينوس وليامس التي حققت 35 انتصاراً توالياً في عام 2000.

وتبحث ابنة الـ21 عاماً عن لقب أول في ويمبلدون بعد أن توجت بلقبين كبيرين في مسيرتها، كلاهما في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس عامي 2020 و2022. وستكون البولندية المرشحة الأبرز لرفع الكأس لا سيما في ظل غياب الأسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب بعد اعتزالها المفاجئ ما مهّد الطريق لشفيونتيك لاعتلاء صدارة التصنيف.

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