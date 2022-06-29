جودو الإمارات يشارك في بطولة أوروبا المفتوحة

المصدر: (أبوظبي - وام )

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يشارك منتخبنا الوطني للجودو في بطولة أوروبا المفتوحة برومانيا المقرر لها 2 و3 يوليو المقبل بـ3 لاعبين، هم جور شغيلي، وجريجور آرام، وماجو معروف.

واطلع محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على التقرير الفني والإداري الخاص بمشاركة منتخبنا الأول في بطولة «أولان باتور» منغوليا غراند سلام للجودو التي اختتمت مؤخراً، وأكد عبر اتصال هاتفي مع ناصر التميمي أمين السر العام رئيس البعثة، ضرورة تواصل برنامج إعداد المنتخب خلال المرحلة المقبلة بكل جدية، حتى بلوغ بطولة المجر غراند سلام، التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو المقبل، بمشاركة 5 لاعبين من الإمارات يقودهم المدرب فيكتور سيكتروف.

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