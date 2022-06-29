طرح تذاكر مواجهتي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، عن طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي بداية من الواحدة من بعد ظهر اليوم. وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين من دوري الـ (NBA)، بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، بطل الدوري الأمريكي للمحترفين 2021، يومي 6 و8 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات والخليج العربي بصفة عامة.

ويمكن للجمهور المحلي وعشاق الرياضة من داخل الدولة فرصة شراء باقات التذاكر المميزة ذات مزايا مهمة ومتعددة، وتجارب كبار الشخصيات، وعروض الضيافة والإقامة في الفنادق المحلية عبر الموقع.

NBAEvents.com/‏‏‏AbuDhabi

ومن المقرر أن يشاهد المباراتين المرتقبتين الأسطورة شاكيل أونيل السفير الرسمي لمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022.

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