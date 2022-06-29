برنامج صيفي لـ «الفجيرة للفنون القتالية»

المصدر: (الفجيرة – البيان)

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أطلق نادي الفجيرة للفنون القتالية، البرنامج الصيفي، أجيال المستقبل، خلال الفترة من 17 يوليو، وحتى الثاني عشر من أغسطس، بمقر النادي بالفجيرة وفرع دبا، ويحمل برنامج أجيال المستقبل، أبعاداً اجتماعية وتربوية وترفيهية، عبر العديد من الألعاب القتالية، وهي الجودو والتايكوندو والمبارزة، بجانب القوس والسهم والكاراتيه، وذلك تحت إشراف مدربين أكفاء من أصحاب الخبرة، ووجّه أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، عن الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعمه ومتابعته لمبادرة أجيال المستقبل، والفئات المستهدفة للبرنامج للذكور والإناث من عمر 9 إلى 17 سنة.

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