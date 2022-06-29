دبي تحتضن 3 فعاليات ثلجية جديدة للسيدات

المصدر: دبي- البيان

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تحتضن دبي 3 فعاليات رياضية ثلجية جديدة مخصصة للنساء ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مول الإمارات ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، وتقام خلال الفترة من 2 يوليو إلى 31 أغسطس 2022 في قاعة سكي دبي، وتهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وسط أجواء باردة منعشة للمحافظة على نشاطهن وحيويتهن خلال إجازة الصيف.

وتبدأ الفعاليات يوم 2 يوليو، حيث ينطلق «مخيم السيدات الثلجي» الأول من نوعه الذي يقام يوم السبت من كل أسبوع، ويستمر على مدار 5 أسابيع إلى يوم 30 يوليو، ويتضمن المخيم العديد من الأنشطة والتدريبات الثلجية المخصصة للسيدات فقط من عمر 14 سنة فما فوق تحت إشراف مدربين محترفين، وسيتم تقديم تدريبات مختلفة على التزلج الحر والتزحلق على الألواح في قاعة سكي دبي الثلجية.

ويمكن المشاركة في المخيم من خلال التسجيل في موقع سكي دبي واختيار الفئة العمرية والبرنامج التدريبي المناسب.

حصص مختلفة

وستكون الفعالية الثانية هي فعالية «يوغا الثلج» المخصصة للسيدات، والتي تقام للعام الثاني على التوالي، وتشمل تنظيم حصص مختلفة تقدمها معلمات يوغا محترفات، وتمثل تجربة فريدة من نوعها لممارسة رياضة اليوغا في درجة حرارة تصل إلى 4 تحت الصفر وسط الثلوج، فيما ستكون الفعالية الثالثة هي «المسير الثلجي» «سنو هايك» التي تقام لأول مرة داخل القاعات المغلقة، وستكون عبارة عن تسلق المسارات الثلجية المرتفعة في قاعة سكي دبي.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن خلال مؤتمر صحافي سابق عن برنامج الفعاليات الرياضية التي تتضمنها مبادرة «صيفنا رياضي» وتشمل 128 فعالية ضمن 33 لعبة رياضية متنوعة تقام على أكثر من 94 موقعاً مختلفاً في دبي خلال الفترة من 01 يونيو إلى 31 أغسطس، ويعمل مجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتحفز كافة أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية خاصة في فصل الصيف.

وينظم مجلس دبي الرياضي العديد من الفعاليات، بالتعاون مع مول الإمارات في قاعة سكي دبي الثلجية من أبرزها سباق الجري الثلجي وتحدي الجليد وبطولات التزلج المحلية والدولية، وغيرها العديد من الفعاليات التي تشكل موسماً خاصاً من السياحة الرياضية، وتسهم في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم.

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