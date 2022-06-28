تنفيذي اللجنة الأولمبية يثمن دعم القيادة الرشيدة للرياضيين

المصدر: وام

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أكد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية أن إنجازات الرياضيين من أبناء الوطن لم تكن لتتحقق إلا بدعم ورعاية القيادة الرشيدة التي تدرك أهمية وقيمة الرياضة ودورها البارز في مقياس ثقافة ورقي الأمم والشعوب وتعزيز القوة الناعمة للوطن خارج الحدود.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي.

وشارك في الاجتماع محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة، وكلّ من الأعضاء المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، و اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، واللواء /م/ إسماعيل القرقاوي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية.

ورفع المكتب التنفيذي للجنة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات على الرعاية الكريمة والدعم الذي كان وراء العديد من المكتسبات لرياضة الإمارات على كافة المستويات.

وأشاد المكتب التنفيذي للجنة بنتائج وفد الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت خلال مايو الماضي، والتي حصدت فيها الدولة 50 ميدالية ملونة لتحتل المركز الثالث بالترتيب العام .

وأكد على أهمية تنفيذ توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بالصعود للمركز الأول في النسخة المقبلة من الألعاب الخليجية عام 2026 بالدوحة.

ووجه المكتب التنفيذي بالاستعداد للنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات العام المقبل، والبدء في وضع الأفكار والمقترحات الخاصة بجميع الجوانب سواءً الفنية أو التنظيمية واللوجستية لضمان تقديم نسخة مميزة تليق باسم ومكانة الدولة.

وبارك مشاركة وفد الإمارات في النسخة الـ11 من دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية يوليو المقبل، ويشارك فيها وفد الإمارات بـ12 رياضيا يتنافسون في 4 ألعاب مختلفة، وكذلك مشاركة الإمارات في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية في أغسطس المقبل.

واطلع الحضور خلال الاجتماع على تقرير الأكاديمية الأولمبية الوطنية بتخريج أول دفعة من منتسبي برنامجي المدير التنفيذي والمدير الفني للاتحادات الرياضية، والذين بلغ عددهم 28 منتسباً بهدف تزويد الاتحادات بمجموعة من الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة الدفة باحترافية رياضية بما يسهم في الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات من كافة النواحي.

كما اطلع الحضور على تقرير اليوم الأولمبي، الذي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي في 23 يونيو الجاري، بمشاركة 2036 منتسبا من جميع فئات المجتمع تحت شعار" الرياضة من أجل السلام" .

واطلع الحضور أيضا على تقرير اليوم الرياضي الوطني، الذي نظمته اللجنة في مارس الماضي بمقر إكسبو 2020 دبي بمشاركة 2204 أشخاص من جميع فئات المجتمع ومختلف الجنسيات، وكذلك على محضر اجتماعي المكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية رقم /94-95/.

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