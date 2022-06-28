«بناء الأجسام» يدشن استعداداته للآسيوية والمونديال

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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دشن منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك تحضيراته الجادة استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في قرغيزستان شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في إسبانيا نوفمبر المقبل.

وأكد أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، أنه تم إجراء عدد من الاختبارات التي أقيمت في مقر الاتحاد بإشراف زويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وبمشاركة أفضل اللاعبين، وتم اختيار عدد منهم للمنتخب الوطني، منوهاً إلى أن باب المنتخب مفتوح أمام أبرز اللاعبين للانضمام لصفوفه، كما أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي يتطلع لمشاركة فاعلة في البطولتين؛ وذلك للحفاظ على الإنجازات التي حققها لاعبو الإمارات في الفترة الماضية وتعزيزها بإنجازات جديدة تليق بالنقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية.

خطة فنية

ووصف أحمد جوهر بطولتي آسيا وكأس العالم بالبطولات القوية، والتي يشارك فيها سنوياً أقوى وأفضل اللاعبين؛ لذلك تم اعتماد خطة عمل فنية لتجهيز اللاعبين بشكل مميز وبخطة زمنية تناسب أهمية البطولتين، مبيناً أن لجنة المنتخبات تدرس خطة فنية رديفة بالتنسيق مع المدير الفني للمنتخبات الوطنية تهدف إلى حصر أسماء أفضل اللاعبين وجاهزيتهم البدنية والفنية والذهنية تمهيداً للمشاركات الدولية.

وأوضح جوهر أنه تم الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العرب المقرر إقامتها يوليو المقبل لأمور فنية تتعلق بعدم كفاية الوقت الكافي للاستعداد؛ لكون رسالة الاتحاد العربي وصلت متأخرة، وبخصوص تأجيل إقامة بعض البطولات لتقام في وقت آخر أاكد أن اتحاد بناء الأجسام منفتح على اللجان المنظمة للبطولات وحريص على تقديم التعاون وبما يساهم بنجاحها لاحقاً، خصوصاً وأنها بطولات قوية ورفيعة المستوى فنياً وبدنياً وتنظيمياً وتحكيمياً.

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