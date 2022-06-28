55 دقيقة تنقل أُنس جابر للدور الثاني في ويمبلدون

المصدر: (متابعة - عدنان الغربي)

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تأهلت التونسية أُنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى بفوزها على السويدية ميريام بيوركلوند بمجموعتين دون رد، واحتاجت النجمة التونسية إلى 55 دقيقة فقط لتخطي اللاعبة السويدية في أولى مبارياتها بالبطولة.

ويتزامن تأهل أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون مع صعودها رسمياً إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في نسخته الجديدة، محققة أفضل تصنيف في مشوارها الاحترافي. وكانت جابر بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

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