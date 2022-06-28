«الإمارات للدراجات» يعلن تشكيلته في طواف فرنسا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشف فريق الإمارات للدراجات عن تشكيلته المشاركة في طواف فرنسا المقرر من 1 إلى 21 يوليو، وسيقود التشكيلة السلوفيني تادي بوغاتشار، بطل جولة فرنسا في النسختين السابقتين، وتضم ورافال مايكا «بولندا»، وبراندون ماكنالتي «الولايات المتحدة»، ومارك زولر «إسبانيا»، وماتيو ترينتين «إيطاليا»، وفيغارد ستيك لاينغن «النرويج»، وجورج بينيت «نيوزلندا»، وميكيل بيرغ «الدنمارك». قال تادي بوغاتشار: ستكون هذه مشاركتي الثالثة في طواف فرنسا، وأنا متشوق للانطلاقة، وعملنا بجد طوال السنة الماضية، ونأمل أن نقدم أداء قوياً يستمتع به عشاق الرياضة طوال 3 أسابيع. كان موسم الفريق موفقاً جداً، ونتطلع إلى مواصلة الإنجازات والفوز بالجولة التي تتضمن العديد من التحديات.

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