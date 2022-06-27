اتحاد المصارعة والجودو يوزع الحقائب الإدارية

المصدر: وام

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عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو اجتماعه الأول بحضور جميع الأعضاء بعد تشكيله الجديد بقرار من معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة والذي ضم كوكبه من الكوادر الرياضية المميزة والشبابية والنسائية، بما يواكب توجهات الفترة القادمة الهادفة للاعتماد على الكفاءات والخبرات من أجل تحقيق الإنجازات.

وتم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية للمجلس الجديد والتي شملت اختيار ناصر خليفة البدور نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وناصر محمد التميمي أمينا للسر العام، ومحمد جاسم السجواني أمينا مساعدا للسر، وفاطمة سيد الهاشمي رئيسة للجنة النسائية، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيسا للجنة الحكام واللجنة الفنية ، وعيسى موسي بن هويدن رئيسا للجنة الأندية ومراكز المصارعة والجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، ولاعب الجودو السابق سلطان محمد الكتبي رئيسا للجنة تنظيم الفعاليات، واللاعب السابق علي محمد اليماحي عضوا للمجلس وممثلا عن فئة الشباب ومساعد لرئيس اللجنة الفنية.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو - خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي - بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجدد .. موجها الشكر لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي لقرار المجلس التنسيقي للرياضة برئاسة معاليه الخاص باعتماد 5 أنشطة رياضية فردية تنافسية أولمبية تتمثل في رياضات الجودو والعاب القوي والرماية والمبارزة والقوس والسهم ، بما سيزيد من التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة كخطوة رائدة من أجل رؤية تنافسية مستقبلية تسهم في دعم رياضة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

وتمنى الدرعي التوفيق للمجلس الجديد في قيادة دفة الاتحاد بما يخدم أهداف الإدارة الرياضية بالدولة انطلاقا من تلك القرارات التي تشكل حافزا قويا خلال المرحلة المقبلة، موجها التحية للمرأة الإماراتية لدورها المتنامي والبارز في خدمة الرياضة النسائية بعد أن أثبتت جدارتها وتميزها في أهم المواقع، بما تملكه من قدرات ومواهب لتحقيق القيمة المضافة في مختلف مجالات العمل الرياضي تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات واهتمامها بمختلف القطاعات.

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