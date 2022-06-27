الإمارات للدراجات يعلن عن تشكيلته المشاركة في جولة فرنسا

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أعلن فريق الإمارات للدراجات عن تشكيلته المشاركة في جولة فرنسا المرتقبة والتي تنطلق في الأول من يوليو المقبل وحتى 21 من الشهر نفسه من مدينة كوبنهاجن في الدنمارك.

وسيقود التشكيلة نجم فريق الإمارات تادي بوجاتشار، بطل جولة فرنسا في النسختين السابقتين، إلى جانب عدد من الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة وسباقات التسلق الذين سيقدمون دعمهم للدراج السلوفيني.

وسيخوض بوجاتشار البالغ من العمر 23 عاماً سباقات جولة فرنسا التي تتألف من 21 مرحلة تمتد على مسافة إجمالية تبلغ 3228كم، حيث تبدأ الجولة بسباق ضد الزمن على مسار بطول 13كم في كوبنهاجن، قبل التوجه إلى جبال الألب ثم جبال البيرينيه، وصولاً إلى خط النهاية في الشانزليزيه في باريس.

وسيتولى مدير الفريق يوكسان ماتين فيرنانديز "إسبانيا" قيادة الفريق خلال الجولة، وذلك إلى جانب المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان "سلوفينيا" وسيموني بيدرازيني "سويسرا" وماركو ماركاتو "إيطاليا".

وتضم التشكيلة 8 دراجين، هم تادي بوجاتشار "سلوفينيا"، ورافال مايكا "بولندا"، وبراندون ماكنالتي "الولايات المتحدة"، ومارك زولر "إسبانيا"، وماتيو ترينتين "إيطاليا"، وفيغارد ستيك لاينغن "النرويج"، وجورج بينيت "نيوزلندا"، وميكيل بيرغ "الدنمارك".



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