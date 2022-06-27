«مؤسسة زايد العليا» تنفذ مبادرة غوص أصحاب الهمم في «ديب دايف- دبي»

المصدر: دبي - البيان

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نفذت،، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة غوص أصحاب الهمم في ديب دايف - دبي، اليوم، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفريق زايد للتطوع، وذلك بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، ومشاركة سبعة من أصحاب الهمم 3 من فئتي الإعاقة السمعية، و4 من ذوي الإعاقة الحركية.

واشتملت على عرض حي للأنشطة الرياضية وممارسات الغوص، وتنصيب كرسي متحرك كرمز لأصحاب الهمم الغواصين، إضافة إلى رفع علم الإمارات وتأدية قسم الولاء، تحت الماء بلغة الإشارة.

وتهدف تلك الفعالية المجتمعية إلى دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتحسين قدراتهم الحركية والنفسية من خلال ممارسة رياضة الغوص، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية البحرية والفعاليات المختلفة على مستوى الدولة، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة عالمياً؛ كنموذج رائد في دمج أصحاب الهمم، وتمثيلهم في المعالم الرئيسية في الدولة عن طريق إضافة كرسي متحرك في ديب دايف دبي.

وقال الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، إن الهدف من تلك المبادرة إتاحة المجال أمام أصحاب الهمم لخوض تجربة الغوص تحت الماء في أعمق نقطة على مستوى العالم تأكيداً على قدراتهم الكبيرة وإمكانياتكم والتعرف عليها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإظهار الروح العالية والإيجابية التي يتمتعون بها، وتشجيعهم على الانخراط في الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتنوعة مثل الأشخاص العاديين بصورة طبيعية.

وأضاف، إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كانت أطلقت العام 2018 للمرة الأولى على مستوى الدولة ومنطقة الخليج «برنامج الغوص العلاجي لأصحاب الهمم»، حيث يعمل البرنامج العلاجي بالغوص على جوانب مختلفة منها الجانب الجسدي والجانب النفسي من حيث تحفيز العضلات من خلال الحركات التي يقوم بها المرشح للعلاج تحت الماء بتحريك أغلب العضلات التي يصعب تحريكها واقعياً.

هدف

وقال نافع علي الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمؤسسة زايد العليا إن المؤسسة تسعى لتحقيق أفضل طرق تأهيل ورعاية لأصحاب الهمم من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مبتكرة تحاكي أفضل الممارسات السائدة بأحدث الوسائل المبتكرة وذلك تحقيقاً لأولوياتها في تنفيذ الخطط الاستراتيجية المرتبطة بأصحاب الهمم والخدمات المقدمة لهم.

وتوجه بالشكر لشركاء المؤسسة الاستراتيجيين في تنفيذ تلك المبادرة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفريق زايد التطوعي، وعبر عن تقدير مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لذلك التعاون المثمر مع الجهتين في نجاح المبادرة ضمن نطاق تكامل العمل المؤسسي والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعنى بتأهيل ودمج تلك الفئات في المجتمع، داعياً الجهات كافة على العمل المشترك وتضافر الجهود التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وتفعيل دورهم في المجتمع.

فيما قالت مريم سعيد الزعابي رئيسة قسم البيئة بإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية بالمؤسّسة، إن المبادرة تعد إحدى المبادرات التي تأتي من أجل إسعاد تلك الفئات وتعلمهم مهارات جديدة، عبر أفضل المتخصصين في مجال الأنشطة الرياضية البحرية، مشيرة إلى أن السعادة مرتبطة بتحقيق الأماني وخوض التجارب وتحدي الصعاب والتغلب عليها.

وشكرت الزعابي الجهات المتعاونة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في المبادرة ،هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وفريق زايد للبحث والإنقاذ، والجهات الداعمة، مركز الرواد لتوجيه أصحاب العمل، وتوب برفيومر، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمعية الإمارات للغوص.

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