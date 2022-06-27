«اتحاد التنس» ينظم أول بطولة تصنيفية في الملاعب المكشوفة صيفاً

المصدر: دبي - وام

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أعرب ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات التنس، عن سعادته بالنجاح الذي حققته إقامة أول بطولة تصنيفية لزوجي الرجال على الملاعب المكشوفة خلال فصول الصيف، مؤكداً أنها كسرت حاجز عدم إقامة البطولات في الملاعب المكشوفة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو نهاراً في هذا التوقيت من العام.

وكان اتحاد للتنس وبالتعاون مع أكاديمية 360 للتنس، قام بتنظيم البطولة الأولى التي تقام في الملاعب المكشوفة مساء على ملاعب الأكاديمية في دبي، وبرعاية «ويلسون» الراعي الرسمي للاتحاد، وبمشاركة 16 فريقاً بواقع 32 لاعباً منهم 4 لاعبين مواطنين وهم عمر أحمدي وعبد الله عدنان ومحمد الفردان ومروان ناصر، وهي البطولة التي تقام لأول مرة في هذا التوقيت من العام، ولاقت إقبالاً كبيراً.

وقال إن ارتفاع درجة الحرارة في مثل هذا التوقيت من كل عام كان يحول دون إقامة العديد من البطولات على الملاعب المكشوفة، مما كان له تأثيره السلبي على تطور اللعبة، خاصة أن فصل الصيف يمتد لفترة زمنية طويلة، ولكن جاءت هذه البطولة لتحقق نجاحاً لافتاً.

نتائج

وأقيمت البطولة لفئة زوجي الرجال وأسفرت عن فوز الثنائي البريطاني سايمون روبيرت وباول شيفيز بالمركز الأول بعد تفوقهما على الثنائي المكون من جاريث رايت وانوراج ردي بمجموعتين دون رد في المباراة النهائية، في الوقت الذي كانت المنافسات قد شهدت ندية كبيرة بين اللاعبين وحضوراً طيباً للجمهور الذي تفاعل مع المباريات.

وأضاف «إقامة المنافسات في الفترة المسائية ساعدت على تنظيم هذه البطولة، حيث تنخفض درجة الحرارة، علاوة على أن منافسات الزوجي تتطلب جهداً أقل من مسابقات الفردي، وهو ما ساعد على نجاح هذه البطولة مع زيادة الإقبال عليها».

بدورها أشادت جوين تان المدير التنفيذي لأكاديمية 360 عن سعادتها بنجاح البطولة وللدعم الذي قدمه اتحاد التنس لإطلاق النسخة الأولى بهذا التميز، علاوة على إدراجها ضمن البطولات المصنفة محلياً، وهو ما يعطي الأكاديمية الدافع لتنظيم بطولات مماثلة مستقبلاً.

وشهدت المنافسات تأهل الزوجي المكون من الثنائي الإماراتي عمر أحمدي والأسترالي سيرجيو جويني للدور نصف النهائي، وهو ما جسد النقلة النوعية للاعبين المواطنين.

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