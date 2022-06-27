«الكاراتيه» يعتمد الشروط الفنية والتنظيمية للموسم الجديد

المصدر: دبي-البيان

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، الشروط الفنية والتنظيمية للموسم الجديد 2022-2023، وذلك في اجتماعه بنادي ضباط شرطة دبي، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وبحضور، راشد عبدالمجيد آل علي، النائب الأول، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد، ومحمد الشحي، المدير المالي، وإبراهيم النعيمي، والدكتورة حصة بن حيدر، أعضاء المجلس، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

وأكد اللواء «م» ناصر الرزوقي على ضرورة تواجد أعضاء المجلس في المناسبات الرياضية القادمة، مثنياً على عمل أعضاء اللجان العاملة في الاتحاد، مشيداً بجهود المدير الفني للاتحاد، مشدداً على أهمية متابعة ما يصدره الاتحاد الدولي للكاراتيه من إصدارات جديدة وترجمتها للغة العربية وإرسالها لكل اللجان للاطلاع عليها، كاشفاً النقاب عن أنه بصدد تقديم اقتراح إدخال اللغة العربية لتكون لغة أساسية ضمن اللغات الأخرى المعتمدة بالاتحاد الدولي للكاراتيه.

وقرر المجلس اعتماد الشروط الفنية والتنظيمية للموسم الرياضي الجديد 2022- 2023، والاطلاع على تقرير اللجنة الفنية وتنسيقها مع لجنتي المنتخبات والمسابقات، والاطلاع على تقرير اللجنة النسائية وتنسيقها مع لاعبات المنتخب الوطني للسيدات وأولياء أمورهن، والاطلاع على تقرير لجنة المنتخبات واعتماد مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات القادمة حتى نهاية 2022، والاطلاع على تقرير لجنة المسابقات والتعديلات التي أجرتها اللجنة الفنية بالتنسيق مع لجنة المسابقات وآلية تنفيذها الموسم الجديد، والاطلاع أعمال لجنة «الحوكمة» والتخطيط الاستراتيجي، وما تم عمله من استبيانات للمرحلة القادمة بخطط طويلة الأجل، واعتماد مقترح الرسوم الجديدة لاختبارات الأحزمة والمدربين المقدم من لجنة الاختبارات، والاطلاع على التقرير المالي خلال الفترة من 1 - 1 - 2022 وحتى 25 - 6 - 2022 واعتماده.

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