ختام مميز لموسم أبطال مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختُتم موسم أبطال مدارس أبوظبي للموسم 2021 – 2022 بنجاحات مميزة، بعد تتويج الفرق الفائزة وتكريم اللاعبين المتميزين، السبت في «مبادلة دوم» في نادي الجزيرة في أبوظبي، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومحمد خليفة النعيمي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي.

وكانت المبادرة التي تبناها مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة وشركة إنسبيراتوس، قد انطلقت أكتوبر الماضي وسط مشاركة طلابية واسعة وصلت إلى 17000 طالب وطالبة، من مختلف الحلقات الدراسية، من 155 مدرسة حكومية وخاصة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، بواقع 255 فريقاً تم تدريبهم من قبل 180 مدرساً ومدرسة للتربية البدنية في 5 رياضات، وهي كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وألعاب القوى، حيث أسفرت المبادرة خلال مراحلها عن اكتشاف 66 موهبة من مختلف الرياضات تمكنوا من الانضمام لفرق المراحل العمرية في أندية أبوظبي بواقع (47 لاعباً لنادي العين – 11 لاعباً لنادي الجزيرة – 8 لاعبين لنادي بني ياس)

وشهد الحفل الختامي تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وتكريم اللاعبين المتميزين، كما تم الإعلان عن فريق الأحلام لموسم 2021-2022 في رياضتي كرة القدم وكرة السلة من طلاب الحلقة الثالثة.

وستحظى الفرق الفائزة في منافسات كرة القدم (عبد القادر الجزائري- أكاديمية جيمس الأمريكية - المهارات الخاصة - فاطمة بنت مبارك) بفرصة السفر لمعسكر تدريبي وترفيهي في مدينة مانشستر الإنجليزية وزيارة لملعبي الاتحاد والأولد ترافورد لمدة أسبوع، بينما سيسافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد فرق المدارس الفائزة في بقية الرياضات (أبوظبي الدولية فرع محمد بن زايد - مدرستنا الثانوية الإنجليزية - القمة الدولية - النموذجية - معهد التكنولوجيا التطبيقية فرع محمد بن زايد - التعاون - دار العلوم) بالإضافة للطلاب الحائزين على الميداليات الذهبية في ألعاب القوى، وذلك لإجراء معسكر تدريبي وترفيهي وزيارة لملعب سانتياجو برنابيو.

هدف

وبهذه المناسبة أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن «مبادرة أبطال مدرس أبوظبي حققت الهدف، وسط مشاركة أعداد كبيرة من الطلبة منذ الانطلاقة شهر أكتوبر الماضي».

أضاف العواني: «نبارك لجميع أبنائنا من الطلبة هذا النجاح الكبير بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة، والشكر موصول لشركائنا في مؤسسة التعليم المدرسي، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، وشركة انسبيراتوس، على دعمهم المتواصل للمبادرة، كما نتوجه بالشكر الجزيل لإدارات المدارس المشاركة في أبطال مدارس أبوظبي، وكل من ساهم في نجاح هذا الكرنفال الطلابي الرياضي المميز».

وبدورها قدمت الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التهنئة للطلبة المشاركين في منافسات أبطال مدارس أبوظبي، وأشادت بحصولهم على مراتب متقدمة ضمن البطولة التي تهدف لتطوير مواهب الطلبة الرياضية وصقلها بالشكل الأمثل بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة الطلبة التعليمية والتربوية والمجتمعية.

وأكدت أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تولي الرياضة المدرسية أهمية كبيرة نظراً لارتباطها الكبير بتحسين مهارات الطلبة ليس فقط على الصعيد الرياضي بل والعلمي أيضاً، إذ يعتبر البناء الرياضي لطلبة المدارس الحكومية أحد أهم المكونات التي تسعى المؤسسة إلى ضمان وجوده وترسيخه لدى الطلبة، مبينة أن الرياضة المدرسية على اختلافها تعتبر أحد أهم المداخل التي من خلالها يمكن توجيه الطلبة لتبني نمط حياة صحي وسليم، إلى جانب قدرتها على اكتشاف مواهب الطلبة ورعايتها وصولاً إلى صناعة أبطال رياضيين يمكنهم في المستقبل المساهمة بفعالية في الحركة الرياضية الوطنية.

خبرات

ومن جانبه قال طلال مصطفى الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «إن الخبرات التي اكتسبها الطلاب من المشاركة بأبطال مدارس أبوظبي ستلعب دوراً كبيراً في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، كما شكلت أبطال مدارس أبوظبي على امتداد مراحلها وجهة غنية لكشافي الأندية المحلية الذين تمكنوا من مراقبة العديد من المواهب، لاستقدامها للاختبارات والتدريبات في الأندية تمهيداً لضمهم لفرق المراحل العمرية».

وأكد ناصر خميس المري مدير إدارة الرياضة للمؤسسات التعليمية في مجلس أبوظبي الرياضي على أن دوري أبطال مدارس أبوظبي عزز الجهود المبذولة من جميع الأطراف التي تهدف لجعل الرياضة جزءاً أساسياً من حياة طلاب وطالبات مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وأشار المري إلى أن موسم 2021 – 2022 شهد منافسات مثيرة بين فرق المدارس المشاركة في جميع الألعاب، ما أدى إلى اكتشاف العديد من المواهب التي من المتوقع أن يستفاد منها في فرق أندية إمارة أبوظبي، مباركاً للجميع مشاركته هذا الموسم، ومهنئاً فرق المدارس الفائزة، متمنياً مضاعفة المشاركة والجهود المبذولة خلال الموسم المرتقب 2022 – 2023.

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