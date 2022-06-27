دبي البحري.. موسم متميز لـ«الشراعية 43 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

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أسدل الستار مؤخراً على فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022 والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية متضمناً أكثر من 30 فعالية رياضية بحرية متنوعة جمعت المئات من مختلف شرائح المجتمع المختلفة.

وشهدت مراحل الموسم التي امتدت من أكتوبر الماضي وحتى بداية شهر يونيو الجاري العديد من الفعاليات والمنافسات والسباقات من بينها بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والتي عادت إلى روزنامة الفعاليات بعد غيابها موسم 2020-2021.

ونظم النادي جولتين ساخنتين في الموسم 2021-2022 حيث أقيمت الجولة الأولى في السادس من شهر نوفمبر الماضي وأقيمت الجولة الثانية في الأسبوع التالي مباشرة وتحديداً يوم الثالث عشر منه حيث شهدتا إقبالاً كبيراً من قبل النواخذة والملاك والبحارة وناهز عدد القوارب 90 محملاً.

وكان العنوان الأبرز في بطولة دبي 2021-2022 هو تميز وتألق قوارب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان التي استطاعت احتكار المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام بجدارة حيث نال القارب حشيم 153 الصدارة والمركز الأول برصيد 4 نقاط تلاه في المركز الثاني القارب زلزال 217 بـ6 نقاط وحل ثالثاً القارب الظفرة 87 برصيد 11 نقطة.

أشقاء

ومن المفارقات أن نواخذة القوارب الثلاثة التي تصدرت مشهد القمة في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الموسم هم أشقاء وأبناء النوخذة المخضرم عبدالله محمد جمعة المرزوقي حيث قاد القارب حشيم 153 ابنه النوخذة حسن بعد نجاحه في اعتلاء منصة التتويج في الجولتين حيث احتل المركز الثالث في الجولة الأولى بينما فاز بلقب الجولة الثانية.

ونجح ابنه النوخذة مروان في قيادة القارب زلزال 217 بخبرته المعهودة في إنهاء الموسم بالمركز الثاني للترتيب العام جامعاً في رصيده 6 نقاط بعد حلوله رابعاً في الجولة الأولى وثانياً في الجولة الثانية فيما نجح ابنه الأصغر النوخذة محمد في قيادة القارب الظفرة 87 إلى المركز الثالث في الترتيب العام برصد 11 نقطة بعد حلوله ثامناً في الجولة الأولى وثالثاً في الجولة الثانية.

وفي باقي مراكز الترتيب العام لبطولة دبي 2021-2022 جاء القارب غازي 103 بقيادة أحمد سعيد الرميثي رابعاً بـ13 نقطة والسرب 80 بقيادة الحر راشد المهيري خامساً بـ25 نقطة وسهم 170 بقيادة احمد يوسف الحمادي سادساً بنفس النقاط ونمران 259 بقيادة علي عبدالله المرزوقي سابعاً بـ20 نقطة وشمردل 15 بقيادة سلطان سعيد حارب ثامناً بنفس الرصيد وداحس 63 بقيادة عيسى سلطان المرزوقي تاسعاً بـ22 نقطة ثم التبر 55 بقيادة محمد سهيل المهيري عاشراً بـ23 نقطة.

المهندس

ومن المفارقات في الموسم 2021-2022 أيضاً ما حققه النوخذة (المهندس) حسن عبدالله محمد جمعة المرزوقي الذي جمع المجد من أطرافه فبعد نيله الصدارة وخطفه التألق في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً عانق من جديد أغلى القاب الموسم بفوزه بالمركز الأول مع السفينة (حشيم 199) في ختام الموسم ومن خلال سباق النسخة رقم 31 من حدث القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

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