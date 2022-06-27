141 ميدالية ملونة حصاد قطاع الرياضة لشباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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نجح قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، في حصد العديد من الألقاب خلال الموسم الأخير، وتمكنت فرق النادي من الحصول على 7 بطولات في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية، لتضاف إلى سجل النادي الغني بالإنجازات، وذلك بفضل الدور الكبير الذي قام به مجلس إدارة النادي، بدعمه المتواصل لجميع الفرق، والتواجد الرسمي خلال التدريبات والمشاركات.

وكان من ثمار هذا العمل الإداري المتميز، حصول شركة الألعاب الرياضية بالنادي، على جائزة التفوق الرياضي، ونال لاعب فريق كرة اليد، حمد إسماعيل الفلاسي، على جائزة أفضل لاعب في الألعاب الرياضية، ووصول مجموع الميداليات الملونة التي حققتها فرق ولاعبو شباب الأهلي في الموسم الماضي، إلى 141 ميدالية ملونة، موزعة بين 52 ذهبية، و39 فضية و50 برونزية، مما يؤكد على قوة اللاعبين والاهتمام الكبير من قطاع الألعاب الرياضية بكافة الألعاب بالنادي.

الألعاب الجماعية

تضمنت إنجازات فرق الألعاب الجماعية في النادي، حصول فريق كرة السلة على 3 ألقاب، وهي الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كما حقق فريق شباب كرة السلة بالنادي، بطولة الدوري العام لهذه المرحلة السنية.

فيما توج فريق الكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، بدرع التفوق العام، بعدما توج فريق الكرة الطائرة ببطولة الدوري العام للرجال، ودوري الناشئين تحت 17 سنة، وبطولتي دوري أشبال الطائرة تحت 14 (أ)، وتحت 12 سنة (ب)، والدوري العام للأشبال الفئة (ب).

دراجات وقوى

وعلى صعيد الألعاب الفردية، حقق فريق الدراجات، لقبي الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما حقق المركز الأول في طواف اليوبيل الذهبي من أبوظبي إكسبو 2020، وحصل الفريق على المركز الأول في الفرقي والفردي لسباق السلم للدراجات الهوائية (حتا- إكسبو)، وبطولة الدوري للفردي العام «سباق كلباء للدراجات»، وبطولة النخبة للسيدات في سباق «السلم للدراجات الهوائية»، وبطولة السباق الفردي ضد الساعة للرجال بمنطقة نزوى لمسافة 33 كلم، وتصدر الترتيب العام لطواف الشارقة وأحرز المركز الأول، وحقق المركز الأول في سباق الفردي العام للدوري العام للرجال بأم القيوين، والمركز الأول في سباق الرجال وتحت 23 سنة في منطقة المدام.

فيما نال فريق ألعاب القوى بالنادي، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية، وتوج فريق كرة الطاولة، بثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي.

كاراتيه ومبارزة

تمكن فريق الكاراتيه بنادي شباب الأهلي في الكاتا والكوميتيه، من تحقيق عدد من الألقاب على المستويين الفردي والفرق، إذ حقق الفريق درع التفوق العام للرجال والشباب والسيدات، ودرع التفوق العام للأشبال والفتيات والناشئين والناشئات، وصدارة الترتيب العام للشباب والآنسات، والترتيب العام للأشبال والفتيات، والترتيب العام للناشئين والناشئات، ودرع الجهاز الفني المتميز، وحصل النادي على المركز الأول لبطولة نجوم المستقبل للمواطنين.

في حين، حققت لاعبة «فرسان دبي»، شهد خرام، الميدالية الذهبية لبطولة الدولة للمبارزة تحت 20 سنة في سلاح السيف، وجميعها إنجازات تأتي ترجمة لجهود مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، والذي حرص على توفير كافة أسباب النجاح، وبذل جهداً مقدراً أسهم في تحقيق تلك البطولات في الموسم الماضي.

ومن جانبه تقدم مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي، ولكل فرق النادي على ما حققته خلال الموسم الماضي، مشيداً بالعمل المميز الذي قدمه كل أفراد المنظومة من لاعبين وإداريين وفنيين وعاملين، ووعد المجلس بالاستمرار في دعم الفرق المختلفة ومضاعفة الاهتمام بها في المواسم المقبلة، سعياً لتحقيق مزيد من الإنجازات.

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