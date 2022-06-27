انطلاقة قوية لأنس جابر في ويمبلدون

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حققت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانياً عالمياً، انطلاقة قوية في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بتغلبها على السويدية مريام بيوركلوند، المصنفة 125، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-3، ضمن منافسات الدور الأول، واحتاجت النجمة التونسية لـ 55 دقيقة فقط، للقضاء على طموحات اللاعبة السويدية.

ويتزامن تأهل أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم، مع صعودها رسمياً إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، في نسخته الجديدة.

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